Tampereen MM-kisat ovat demokraattisten maiden yhteinen turnaus.

Kahden viikon kevätkarnevaali Tampereella on alkanut. Alkuviikosta katukuvasta MM-kisojen alkua ei juuri huomannut, mutta perjantaina kaikki oli toisin. Tunnelma keskustassa tiivistyi käsinkosketeltavasti.

MM-kisojen taloudellinen vaikutus Tampereelle ja lähiseudulle on merkittävä. Lippuja on myyty 350 000 kappaletta. Lippuja otteluihin on vieläkin saatavissa, mutta vieraat ovat jo täyttäneet lähes kokonaan hotellit Tampereella ja naapurikunnissa. Kaupungin arvio kisojen tuomista matkailutuloista on 30–40 miljoonaa euroa. Hotellit, ravintolat, baarit ja myös kauppaliikkeet saavat osansa.

Paikallisesti MM-kisat ovat merkittävä positiivinen ruiske muuten hieman epävarmassa taloustilanteessa.

Kisoilla on myös merkittävä positiivinen henkinen vaikutus. Ukrainan sodan, kansainvälisen politiikan myllerryksen ja kallistuvan arjen keskellä arvokisat antavat muuta ajateltavaa. Leijonat ovat suuri kansan eri kerroksia yhdistävä tekijä.

Kisat yhdistävät myös globaalisti. Ne ovat demokraattisten maiden yhteinen turnaus. Kansainvälinen jääkiekkoliitto sulki Venäjän ja Valko-Venäjän ulos kisoista, kun Ukrainan sota alkoi. Sodalla on suuria vaikutuksia Venäjän asemaan urheilussa ylipäänsä. Rajan takaa on kuultu erityisesti katkeria kommentteja maan kiekkoilijoiden syrjimisestä.

Jääkiekko on ollut Vladimir Putinin lempilaji pitkään, ja hän on sen kautta vaikuttanut julkikuvaansa. Putin on ollut luomassa muun muassa KHL-liigaa, jonka taustalla vaikuttavat hänen luotto-oligarkkinsa.

Venäläisellä kiekkoilulla ei kuitenkaan ole tulevaisuutta kansainvälisessä toiminnassa niin kauan kuin Putin on vallassa.

Kisat yhdistävät demokraattisia maita ja ovat selvä kannanotto siihen millaisin arvoin jatkossa kiekkoa pelataan. Ensi viikolla Suomi kohtaa kaukalossa Yhdysvallat, Ruotsin ja Britannian. Näitä maita on kohdattu viime aikoina muissakin merkeissä.

On tärkeää, että Tampereen kisat pysyvät mahdollisimman hyväntuulisina ja urheilullisesti korkeatasoisina. Silti kisojen aikaisiin vaikuttamisyrityksiin pitää valmistautua. Kaupunki on parantanut valvontateknologiaa keskustassa ja poliisi on varautunut kisoihin siirtämällä poliiseja Tampereelle muualta maasta.

Lähtökohtaisesti yksittäinen kansalainen tai kisaturisti voi olla rauhallisin mielin. Tärkeää on kuitenkin olla valppaana. Jos jokin taho ryhtyy kisojen aikana levittämään väärää tietoa, se on hyvä tunnistaa ja olla hötkyilemättä.