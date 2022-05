Suomi jättää Nato-hakemuksen lähipäivinä koordinoidusti Ruotsin kanssa.

Suomen Nato-jäsenyyden hakemisessa otettiin torstaina symbolisesti merkittävä harppaus, kun presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin ilmoittivat yhteisesti tukevansa jäsenyyden hakemista.

Tiivis tiedote oli oikeastaan vain viimeinen sinetti. Presidentin ja pääministerin Nato-kannasta ei ole ollut enää viikkoihin pienintäkään epäselvyyttä. Nyt se vain todettiin suoraan.

Suomen tulevien päivien Nato-aikataulu on melko tarkasti tiedossa. Suomi ja Ruotsi jättänevät hakemuksensa ensi viikolla. Kyse on vain päivistä. Sen jälkeen pallo siirtyy vastaanottajalle. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on jo usean otteeseen vakuuttanut, että Suomen liittyminen on sujuvaa ja nopeaa. Isoin kysymys on jäsenmaiden ratifiointikierroksessa, jossa arvioidaan kuluvan 4–12 kuukautta.

Viimeistään nyt voidaan lopettaa puheet Suomen puolueettomuudesta. Suomi on länsimaa ja on ollut jo sitä jo pitkään. Suomi on vahva demokratia ja länsimaisilla arvot ovat osa yhteiskuntamme perustaa.

Käytännön merkkejä syvälle juurtuneesta läntisestä identiteetistämme ovat muun muassa EU-jäsenyys ja vahvat kumppanuudet niin Naton kuin vaikkapa Britannian kanssa. Käytännössä Nato-jäsenyyden tuoma muutos ei ole järisyttävä. Se vain vahvistaa kaikkea sitä, mitä olemme olleet aiemmin.

Suomi on myös maa, joka päättää itse omasta tulevaisuudestaan. Kreml kiirehti jo torstaina viestimään, että Suomen Nato-jäsenyys olisi uhka Venäjälle. Se ei ole totta. Suurin uhka Venäjälle on Venäjä itse.

Suomi on ylläpitänyt vuosikymmeniä suhteita itänaapuriin ja Venäjä on ollut tärkeä maa esimerkiksi monelle suomalaisyritykselle. Paluuta aikaan ennen helmikuun 24. päivää ei ole, mutta Suomen etu on jatkossakin mahdollisimman mutkaton yhteistyö kaikkien naapurimaisen kanssa. Putinin Venäjän toiminta ei tosin sitä tällä hetkellä mahdollista.

Nato-jäsenyyttä haettaessa on hyvä muistuttaa, että se, että Suomi vahvistaa omaa turvallisuutta ei ole keneltäkään pois. Jäsenyydessä on kyse varautumisesta ja toivottavasti myös ennaltaehkäisevä vaikutus on merkittävä.

Se mitä Ukrainassa on nähty, on järkyttänyt monia täysin syystä. Modernit viestintävälineet ovat tuoneet sodan kauhut lähes reaaliaikaisesti suuren yleisön silmien eteen. Nyt pitää tehdä kaikki sen eteen, ettei vastaavaa enää pääsisi tapahtumaan missään, ei Suomessa eikä muualla.