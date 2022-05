Ammattitaitoisen työvoiman puute on iänikuiseksi muuttunut ongelma Pirkanmaalla.

Pirkanmaalaiset yritykset ovat kestäneet mallikkaasti Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset. Ne ovat myös jatkaneet kipuamista koronapandemian kaivamasta kuopasta.

Tampereen kauppakamari teki vuoden ensimmäisen oman jäsenbarometrin huhtikuussa, jolloin sotaa oli siis käyty jo pari kuukautta. 243 vastanneesta yrityksestä yli puolet eli 54 prosenttia kertoi liikevaihtonsa olevan suuremman kuin vuosi sitten. Hyvään myynnin kehitykseen lähimmän puolen vuoden aikana uskoi lähes puolet, ja vain joka 8. yritys arvioi liikevaihtonsa heikkenevän.

Keskuskauppakamari teki vastaavan kyselyn kaikkien kauppakamarien jäsenyrityksille maaliskuussa sodan alkuvaiheessa. Siihen verrattuna tunnelmat pysyivät Pirkanmaalla yhä viileän realistisina. Mitään akuuttia hätää ei ole ilmennyt: sota ei ole laajentunut, ukrainalaiset ovat sinnitelleet ja Suomi painellut Ruotsin kanssa käsi kädessä hyvää vauhtia kohti Natoa parempaan turvaan.

Tulevaisuuden usko on varsin luja, sillä yli puolet sanoo investointitason säilyvän. Investointien kasvuun luottaa joka viides – yhtä moni arvelee niiden vähenevän. Vaihtelu on suurinta teollisuudessa ja rakentamisessa.

Tilastokeskuksen tuoreiden lukujen mukaan teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi maaliskuussa yli 10 prosenttia. Lukujen kuukausittaiset vaihtelut voivat huomattavia olla suurten yksittäisten kauppojen takia. Alkuvuoden kasvu oli joka tapauksessa vahva 13 prosenttia.

Tampereen kauppakamarin barometri vahvistaa suunnan: yli puolet vientiyrityksistä kertoi huhtikuisen tilauskantansa olevan suuremman kuin vuosi sitten. Vähemmän kuin joka viides pelkäsi tilauskannan heikkenevän. Neljä viidestä uskoo tilauskannan pysyvän ennallaan tai kasvavan.

Ongelma ei tässä kriisissä ole se, etteivätkö tuotteet käy kaupaksi vaan se, miten ne pystytään tuottamaan. Uusia murheita ovat kansainvälisen kaupan häiriöt. Pitkät kuljetusajat, logistiikan ongelmat ja komponenttipula haittaavat neljää yritystä kymmenestä. Venäjän hyökkäyksen vaikutukset ja pakotteet nimesi joka neljäs.

Kotikutoinen ja iänikuiseksi muuttunut ongelma on ammattitaitoisen työvoiman puute, joka on kahtena viime vuonna haitannut jo joka toisen yrityksen toimintaa. Se on yleisempi yksittäinen harmi kuin mikään sotaan tai pandemiaan liittyvä haitta.

Tuloskunnossa raaka-aineiden ja energian kallistuminen toki tuntuvat. Esimerkiksi elintarviketeollisuuden alkuvuoden tulokset ovat heikentyneet.