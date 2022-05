Lähipäivinä on odotettavissa historiallisia päätöksiä – Suomen Nato-hakemuksen aika on käsillä

Presidentti Niinistö ja pääministeri Marin kertovat Nato-kantansa tällä viikolla.

Suomen turvallisuuspolitiikassa ollaan lähipäivinä ottamassa merkittäviä askelia. Kaikki merkit ovat viimeisten kahden kuukauden aikana alkaneet näyttää vahvemmin ja vahvemmin suuntaa kohti Nato-jäsenyyttä.

Valtionjohto on kiertänyt viime viikot lähes tauotta keskustelemassa Nato-maiden johtajien kanssa Suomen mahdollisesta jäsenyydestä. On selvää, että kulisseissa on tapahtunut paljon ja julkisuudessakin puheista on oikeastaan puuttunut vain se viimeinen kyllä.

Tällä viikolla tuota kyllä-sanaa odotetaan kahdeltakin taholta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on luvannut kertoa oman kantansa Nato-jäsenyyteen viimeistään tämän viikon torstaina, 12. toukokuuta. Olisi todellinen uutinen, jos tuo kanta olisi mitään muuta kuin myönteinen.

Viime viikolla Niinistö totesi Tasavallan presidentin kanslian lähettämässä tiedotteessa että ”Tilannekuva on yhteinen. Etenemme suunnitelmallisesti ja yhdessä. Päämäärä on selvä: Suomen turvallisuuden takaaminen kaikissa oloissa”.

Toinen merkittävä päivä on lauantai. Silloin pääministeripuolue sdp:n puoluevaltuusto päättää puolueen Nato-kannasta. Sdp on ainoa iso puolue, joka ei ole vielä linjannut Nato-kansaansa julkisuudessa. Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin on ilmoittanut kertovansa oman Nato-kantansa ennen lauantain kokousta.

Eduskuntaan Nato-kysymys ollaan viemässä pikapuolin. Eduskunnan käsittelyyn jäsenhakemus voi tulla sen jälkeen, kun tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat käsitelleet asian ja hallitus on antanut eduskunnalle esityksen Nato-jäsenyyden hakemisesta. On mahdollista, että eduskunta voisi tehdä päätöksen hakemuksen jättämisestä jo ensi viikon alussa.

Jos ja kun hakemusasia etenee, edessä on mielenkiintoisia viikkoja. Aivan ensimmäisenä kysymys kuuluu, mitä Ruotsi tekee. Suomessa tietysti toivotaan, että Ruotsi etenisi samassa tahdissa.

Kesäkuussa puolestaan on Naton huippukokous Madridissa Espanjassa, jossa Suomen hakemusta todennäköisesti käsitellään. Jonkin verran epävarmuutta liittyy siihen, kuinka nopeasti jäsenmaat saisivat ratifioitua Suomen jäsenyyden.

Suomi on ottanut Nato-askeleensa lähes juoksujalkaa ja ripeys on toivottavaa tulevinakin kuukausina. Suomi on kuluneina viikkoina pyrkinyt varmistamaan, että etenkin isot maat olisivat jo hakuprosessin aikana turvaamassa Suomea Venäjän uhkaa vastaan. Huojentavaa on, että monelta suunnalta on jo kerrottu, ettei Suomi jäisi yksin.