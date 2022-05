Vanhemmuutta on opittava arvostamaan yhteiskunnassa muulloinkin kuin juhlapäivinä.

Suomessa tasa-arvoa ajetaan vahvasti työelämässä ja poliittisessa päätöksenteossa. Tuore kansainvälinen tutkimus kuitenkin osoittaa, että kotien arjessa tasa-arvo ei toteudu samalla tavalla kuin muualla yhteiskunnassa.

Journal of Cross-Cultural Psychology -lehdessä julkaistussa vertailututkimuksessa selvisi, että äidit ovat vanhempina uupuneempia sellaisissa maissa, joissa sukupuolten välillä on vahva tasa-arvo, kuin maissa, joissa tasa-arvon toteutuminen on heikompaa. Tutkimukseen osallistui yli 11 500 äitiä 40 eri maasta.

Tasa-arvoisissa maissa äidit kokevat painetta tai halua osallistua työelämään, mutta sen lisäksi he kantavat edelleen ensisijaisen vastuun kotitöistä ja lapsista. Naiselta vaaditaan paljon sekä äidin että työntekijän roolissa.

Kummallakin vanhemmalla pitää olla samanlaiset mahdollisuudet niin perhe-elämään kuin uran luomiseenkin. Vanhempainvapaiden käyttö jakautuu kuitenkin edelleen epätasaisesti.

Ensi elokuussa voimaan astuva perhevapaauudistus on yksi askel oikeaan suuntaan. Uudistus tähtää siihen, että molemmat vanhemmat voisivat käyttää perhevapaita nykyistä joustavammin perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Työpaikoille tarvitaan lisää joustavuutta ja myös isyyden arvostusta. Isän kotona olemisella on arvoa paitsi isän ja lapsen suhteen kehittymiselle myös äidin jaksamiselle. Isän kotiin jäämisen pitää olla myös taloudellisesti mahdollista.

Vanhempien pitää jakaa yhtäläinen vastuu perheen arjesta.

Äitien uupumuksen helpottamisessa tärkeässä roolissa ovat tukiverkot ja julkiset palvelut. Kaikilla perheillä tukiverkkoja ei ole, ja avun ostaminen saattaa olla liian kallista.

Suomalainen kulttuuri on yksilökeskeinen, ja meillä on vahva oletus, että jokainen pärjää ja pitää huolta itsestään. Kun tähän yhdistyvät korkeat ja epärealistiset odotukset äitiydestä, resepti uupumukseen on valmis.

Vaikka Suomesta puhutaan usein tasa-arvon mallimaana, vielä on matkaa siihen että tasa-arvo ulottuu myös perhe-elämään ja vanhemmuuteen.

Tänä aamuna monelle äidille on katettu juhlava aamupala tai kenties odottamassa on kukkakimppu, lahja tai itse askarreltu kortti.

Äitienpäivä on erinomainen hetki muistaa äitiä, mutta vanhemmuudelle pitäisi antaa tunnustusta yhteiskunnassa muulloinkin kuin vain yksittäisinä juhlapäivinä. Arvostuksen pitää näkyä myös arjessa.