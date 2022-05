Seksuaalirikosten nopea tutkinta on varmistettava – poliisin kertomat tilastot Pirkanmaalla hätkähdyttävät

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten määrä kasvaa hälyttävästi Pirkanmaalla.

Sisä-Suomen poliisi kertoi torstaina hätkähdyttäviä lukuja alaikäisiin kohdistuvista seksuaalirikoksista ja niiden määristä Pirkanmaalla. (Uutiset A6–7)

Suurimmassa, jo virallisessa tutkinnassa olevassa vyyhdissä poliisi arvioi, että uhreiksi on joutunut ainakin noin 250 lasta. Rikos paljastui rikosilmoitusten perusteella ja sen laajuus kasvaa edelleen. Poliisi kertoi tapauksesta huhtikuun alussa, mutta avasi kokonaisuutta torstaina.

Teot kietoutuvat sosiaaliseen mediaan, jonka käytöstä poliisi piti torstaina poikkeuksellisen tiedotustilaisuuden: se kertoi vinkkejä, miten vanhemmat voivat suojella lastaan sosiaalisessa mediassa tai miten siihen voi puuttua.

Uhriksi joutuva lapsi ei ole milloinkaan syyllinen, poliisi alleviivasi ja kehotti vanhempia valppauteen ja tekemään matalalla kynnyksellä ilmoituksen.

Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä tai törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien rikosepäilyjen määrä tuplaantui Sisä-Suomen poliisin alueella Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa viime vuonna. Poliisin mukaan vuosina 2018–2020 ilmoituksia tehtiin pari sataa, viime vuonna jo 433 ja tänä vuonna vain neljässä kuukaudessa 252.

On selvää, että luvut ovat paitsi poikkeuksellisia, myös suurta huolta herättäviä. Poliisi totesi lisäksi, että kun ilmoitusten määrät nousevat, myös tutkintaan päätyvien tapausten määrä nousee. Se tarkoittaa sitä, että syytä epäillä -kynnys ylittyy.

Poliisi totesi, että tutkinnan esivaiheessa on lisäksi tapauksia, joista ei voida vielä kertoa tarkkoja tietoja. Selvitystyö on käynnissä. Resurssipulan takia poliisi pitää mahdollisena, että tutkinnan aloittamiset venyvät jopa ensi vuodelle. Tilanne on kestämätön varsinkin uhrien ja heidän läheistensä kannalta. Seksuaalirikos jättää jäljet, jotka voivat vaikuttaa läpi koko elämän.

Samaan aikaan terapiapalveluiden tarve on riittämätön esimerkiksi Tampereella.

Avun, kaikenlaisen sellaisen saanti pitäisi olla alati yhteneväinen sen tarvitsijoiden määrän kanssa. Tampereen kaupungin, kuten kaikkien kuntien Pirkanmaalla on tehtävä tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa edelleen, ja ratkaistava olemassa olevat ongelmat.

Avunsaanti ei saa kestää. Se paitsi syö uskottavuutta poliisista, myös uhrien tahtoa ilmoittaa tapahtuneesta. Jokainen epäily on tutkittava ja selvitettävä. Vain näin rikolliset saadaan kiinni.