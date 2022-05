Uskallettiin ottaa ulkopuolinen, joka ei silti ole maakunnasta aivan kuutamolla.

Saisiko olla 59-vuotias lääketieteen tohtori ripauksella kansainvälistä kokemusta asiantuntijatehtävistä? Joka on toiminut sosiaali- ja terveydenhuollon johtotehtävissä vuosituhannen vaihteesta alkaen? Joka on entinen THL:n ylijohtaja ja johtanut Suomen suurinta sote-kuntayhtymää? Kyllä vaan, sanoi Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto ja valitsi maanantaina Marina Erholan alueen ensimmäiseksi johtajaksi.

Monivaiheisen valinnan loppusuoralla oli jopa yllättävän nopea yhden kierroksen ratkaisu. Erholan valinta oli selvä, hän sai 47 ääntä. Muista pätevistä ja loppuvaiheeseen edenneistä hakijoista sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Kari Hakari sai 17 ääntä ja Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen 14.

Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen sai yhden äänen.

Pirkanmaalle valinta oli helppo, mutta Erholalle hivenen yllättäen ei. Hänet ehdittiin kesken Pirkanmaan hakuprosessin valita viime viikolla myös Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtajaksi. Nyt piti valita, jäädäkö johtamaan kompaktimpaa aluetta vai lähteäkö yli kaksi kertaa suuremman Pirkanmaan ja 19 000 työntekijän johtoon. Pirkanmaa voitti, kokonaisuus ratkaisi ja alueen vetovoima riitti.

Erholalla on päijäthämäläinen tausta, mutta hänellä on myös vuosien kokemus Tampereesta ja Pirkanmaasta. Se saattoi olla yksi tärkeimpiä valtuuston valintaperusteita: uskallettiin ottaa ulkopuolinen, joka ei ole kuitenkaan maakunnan tilanteesta aivan kuutamolla. Hakarin ja Kuosmasen taustalla leimaavana on Tampereelta hankittu työkokemus.

Erholan kerrotaan antaneen haastatteluissa perehtyneen vaikutelman. Tämän huomasi Aamulehden huhtikuisesta jutusta. Siinä Erhola luonnehti Pirkanmaata: hyvinvointialue on hajanainen, järjestämisvastuuta on monella toimijalla, eikä väestö saa palveluita yhdenvertaisesti.

Hyvinvointialueen johtovirat eivät ole määräaikaisia kuten valtion korkeilla viranhaltijoilla. Erholan ikä takaa, että pestin pituus jää säädylliseksi. Ei pitäisi olla tarkoitus, että tämän palkkaluokan viroista tulee ikuisuuksiin venyviä nautintaoikeuksia.

Niin Erholaa kuin aikanaan hänen seuraajaansa odottaa saman yhtälön ratkominen: miten valtion antama raha riittää ikääntymisen aiheuttamaan palvelutarpeen kasvuun. Sote-palveluiden kysyntä kasvaa jyrkästi, esimerkiksi kotihoidon tarve kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä. Tämä johtaa nykyistä tarkempaan hoidon priorisointiin.