Etätyö on paluuta hikisten tehdassalien aikaan – työ on tarkoitettu tehtäväksi yhdessä

Nyt kun se on mahdollista, etätyöstä kannattaa siirtyä reippaasti ja isolla joukolla lähityöhön. Se on asiakkaan ja työnantajan etu, mutta aivan erityisesti se on työntekijän etu. Etätyö vei meitä ajassa taaksepäin kohti hikisiä menneisyyden tehdassaleja.

Suomalaisen työn päivä pandemiatalven päätyttyä on ilon ja yhteisöllisyyden juhla. On otollinen aika miettiä, mitä työ meille on. Työ on askareita, ponnistuksia, vaivannäköä, suoritus, tehtävä, puuha, virka, ansiotyö ja elämän rahoituksen hankkiminen. Samaan aikaan se on asetelma, jossa vietämme huomattavan osan valveillaoloajastamme ja huomattavan osan elämästämme. Mitä iloisempaa ja yhteisöllisempää se on, sitä paremmin me yhteisönä voimme.

Työn sosiaalinen luonne on vahva yhteiskunnallinen liima, mutta sosiaalisuutta haastaa parhaillaan pandemian ideoima etätyön esiinnousu. Kun eristäytymisen suositukset on nyt purettu, työpaikoilla mietitään, palatako toimistolle ja kokonaan vai osittain.

Etätyön mahdollisuudet houkuttelevat etenkin niitä, jotka vastaavat toimitilojen kustannuksista. Miten mahtavaa olisikaan mitoittaa toimisto niin, että työpisteitä olisi vain pandemia-ajan minimiläsnäolon mukainen määrä, puolikas tai kymmenesosa entisestä.

Tarkkaan tavoitteistetun etätyön ja itseohjautuvuuden yhdistelmä on modernin asiantuntijatyön palauttamista tehdassalien aikakauteen: asiantuntija työstää omaa projektin kulmaansa oman kotinsa nurkassa ilman sosiaalisuuden hukka-aikaa, kuin tehdassalin pilttuissa joukko sorvaajia kuulosuojaimet korvilla mutta itse maksamissaan tiloissa itse maksamillaan työvälineillä.

Lähi- ja etätyön valinta on yllättävän selvä: työn tekemisen kannalta työpaikalle kannattaa palata. Samalla kun digitaalisuus mahdollistaa kaikki etätyön hyvät puolet ja poistaa etäisyydet vaikkapa lääkärin etävastaanoton muodossa, digitaalisuus tekee työstä koko ajan sosiaalisempaa ja kompleksisempaa.

Asiantuntijatyön arvo luodaan vuorovaikutuksessa, ei koskaan vain yksin. Ruudun välityksellä ei onnistu juuri mikään palautteenanto, yhteisen päämäärän muodostaminen tai ideointi. Vuorovaikutuksen käsijarru on jatkuvasti päällä ja kuormittaa kaikkia. Olemme vuosikymmenet kuunnelleet viestintävalmentajilta tilaamiamme koulutuksia, joiden pääviesti on, että vuorovaikutuksesta suurin osa on sanatonta. On turha teeskennellä, että tämä olisi Teamsin ansiosta yhtäkkiä jotenkin toisin.

Fysiologiaamme ja psyykeämme pari pandemiavuotta ei tietenkään ole muuttanut, ja ihminen on edelleen harvemmin onneton toisten seurassa kuin yksin.

Kirjoittaja on Aamulehden vastaava päätoimittaja.