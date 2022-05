Pelkkä diplomatian tie ei aina toimi

Ei koskaan enää -lauseen sisältö on nyt lunastettava veteraanisukupolvienkin tähden.

Viikolla vietettiin kansallista veteraanipäivää erilaisemmissa tunnelmissa kuin ehkä kertaakaan aiemmin. Samanlaista kunnioitusta voidaan kokea parin viikon päästä kaatuneitten muistopäivänä.

Venäjän päivä päivältä raaemmaksi käyvä hyökkäyssota Ukrainaan on herätellyt suomalaiset ikäluokasta riippumatta. Sosiaalisessa mediassa veteraanipäivää muistettiin monin tavoin. Siellä jaettiin kuvia sodassa kaatuneista isoisistä, sotaorvoksi jääneistä sukulaisista, lotista ja Karjalan evakoista.

Sodan kokeneet ikäluokat ovat jo ennen Ukrainankin tapahtumia muistuttaneet vahvasta kehotuksesta: ei koskaan enää. Tuohon sananparteen ei valitettavasti voi luottaa, sen on arvaamaton itänaapurimme näyttänyt.

Suomi on onneksi valmistautunut hyvin kohtaamaan mahdollisen kriisin. Tämä näkyy puolustusvoimissamme, mutta myös tavallisten kansalaisten aktivoitumisena. Epävakaa turvallisuuspoliittinen tilanne on saanut monet pohtimaan maanpuolustukseen ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, myös sellaiset, jotka ovat tuudittautuneet rauhanajan säilymiseen.

Reserviläisliitto on saanut historiallisen paljon uusia jäsenhakemuksia lyhyessä ajassa. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssit kiinnostavat. Yhdistyksen kotisivujen kävijämäärä oli alkuvuoden aikana lisääntynyt voimakkaasti.

Maanpuolustustahto on ollut Suomessa ennenkin korkea. Muutama vuosi sitten koettiin notkahdus, mutta vain väliaikaisesti. Mitä korkeampi tahto on, sitä paremmin voidaan vastata mahdolliseen iskuun.

Aiemmin yleistä asevelvollisuutta ja armeijan määrärahojen suuruutta vastustavat olivat sitä mieltä, että hädän hetkellä voidaan edetä diplomaattisin keinoin ilman aseita. Viime kuukaudet ovat osoittaneet, että diplomatian tie ei kanna, ei ainakaan Venäjän suuntaan. Tämän näyttää yhä useampi ymmärtävän.

Toki vastavirtaan uiviakin riittää. On vaarallista puhua, että Ukrainan jälkeen Venäjä ei olisi lähiaikoina hyökkäämässä mihinkään. Tällaisiakin kommentteja on nähty Nato-vastustajien suunnasta. Jos Suomi jättäytyisi virran vietäväksi ja yrittäisi puolustautua yksin, ottaisimme valtavan riskin.

Näyttää vahvasti siltä, että Suomi ja Ruotsi etenevät kohti Natoa. Jäsenyyskin sisältää riskejä, mutta valtiojohdon ja viime kädessä eduskunnan on punnittava, mitkä riskit Suomi voi kestää ja mitkä ei. Suomi on velkaa veteraanien sukupolville sen, että se tekee kaikkensa ehkäistäkseen sodan. Ei koskaan enää -lauseen sisältö on nyt lunastettava.