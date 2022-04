Elämä on palannut keskustaan. Karnevaalitunnelma jatkuu koko toukokuun.

On mahtavaa, kun elämä on palannut Tampereen keskustaan. Nokia-areena on ollut täynnä lähes joka ilta, keikkapaikat ovat auki, keskustan ravintoloihin ei tahdo mahtua ja turistejakin jo näkee. Suuret messutapahtumat ovat myös taas alkaneet.

Tampereen korkeakoulu-opiskelijat ovat julistaneet, että tänä vuonna juhlitaan kaikkien aikojen vappua. Siltä se onkin näyttänyt, kun kymmeniä opiskelijatapahtumia on järjestetty jo pääsiäisestä saakka. On tullut juhlan aika, eikä koronasta enää juuri puhuta. Hyvä niin.

Jos ovat opiskelijat juhlansa ansainneet, ovat muutkin päässeet mukaan tunnelmaan. Siinä ovat auttaneet Suomen parhaan palloiluseudun menestysjoukkueet. Ilveksen pronssijuhlat ja Tapparan mestaruusjuhlat ovat antaneet koko kaupungille valtavan piristysruiskeen.

Muukin Pirkanmaa on juhlinut urheilun saralla. VaLePan mestaruus, Kangasalan hopea ja Akaan pronssi lentopallossa sekä paikallisfinaali salibandyssä ovat ilahduttaneet.

Kaupunki täyttyy lauantaina ja sunnuntaina perinteisestä vappuhulinasta. Kultakutri lakitetaan, teekkarit saavat kylmän kylpynsä ja perinteinen vappumarssikin nähdään. Mitään rituaaleista ei järjestetä tällä kertaa etänä vaan olemalla paikalla. Vieläpä niin, että voimme nähdä toistemme hymyilevät kasvot ilman, että maski peittää ne.

Tampereen keskusta on vihdoin vilkastunut ja muutos on ollut silmäänpistävä. Samalla Hämeenkadun luonne on muuttunut. Entisestä kauppakadusta on tullut ilta- ja yöelämän katu.

Ihmettelyn aihe on ollut, että miksi Hämeenkadulle ei saada kunnollisia roskiksia, vaikka väkeä liikkuu taas paljon. Pieni yksityiskohta on näkynyt välillä siivottomuutena eikä Tampereen pääkatu ole ollut aina kovin hehkeä turistinähtävyys. Toivottavasti asia kohentuu pian.

Tampereella on kaksi viikkoa aikaa harjoitella ja laittaa kaupunki juhlakuntoon kansainvälisiä turisteja silmällä pitäen. Olemme myös koko muun Suomen katseen alla, kun MM-karnevaali alkaa perjantaina 13. toukokuuta. Rakennustöitä tehdään kovaa vauhtia, kun kisakadut ja -alueet sekä keskustori saavat viimeisen silauksen aivan lähiaikoina.

Erinomaista esimerkkiä juhlimisesta, mutta myös järjestyksestä ja siisteydestä antavat teekkarit. Sunnuntaina teekkarikaste täyttää Koskipuiston iloisista juhlijoista, mutta juhlien jälkeen teekkarit osallistuvat puiston täydelliseen siivoamiseen yhdessä kaupungin työntekijöiden kanssa.

Muista juhlia kunnolla, mutta on fiksua myös siivota jälkensä.