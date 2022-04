Suomessa olisi valmiina olkavarteen pääsyä odottamassa yli 2 miljoonaa rokoteannosta.

Koronarajoituksista ja -suosituksista ei ole juuri muistoja enempää jäljellä. Epidemian huipun pitäisi olla takana. Uusia tartuntoja on silti päivittäin tuhansia laboratoriossa varmistetuissa testeissä. Pirkanmaalla ilmaantuvuus on puolittunut huipusta. Varmoja tartuntoja on Suomessa yli miljoona.

Sairaalahoitoon päätyy omikronin takia nyt ennätysmäisen pieni osuus tartunnan saaneista, Taysiin joutuu keskimäärin neljä potilasta päivässä. Silti potilaita on Suomessa hoidossa edelleen lähes 800. Tehohoitoa tarvitsevien määrä on laskenut.

Maanantaina päivittynyt koronakuolemien kokonaismäärä oli 3 638. Virukseen liittyvien kuolemantapausten määrä on kolminkertaistunut puolessa vuodessa. Viimeisimpien viikkojen aikana tahtina on ollut yksi vainaja tunnissa. Menehtyneistä 63 prosenttia on ollut yli 80-vuotiaita ja 85 prosenttia yli 70-vuotiaita.

Sekä kuolleilla että sairaalahoidosta elävänä selvinneillä koronapotilailla on useimmiten ollut vähintään yksi perussairaus. Yli 70-vuotiaiden kolmesti rokotettujen määrä sairaalahoidossa on noussut, mutta osalla koronavirus on sivulöydös. Virus on mukana nakertamassa yleiskuntoa.

Virus on ollut vaarallisin iäkkäille. Niinpä neljättä rokotusta on tarjottu vakavasti immuunipuutteisten ohella myös yli 80-vuotiaille. Heistä vajaa puolet on ottanut piikkinsä.

Muut saavat sen sijaan odottaa rokotusvuoroaan. Suurin osa sairauden takia riskiryhmäläisiksi lukeutuvista on yhä kolmen piikin varassa. Näiden ryhmien tehosterokotuksesta alkaa olla kulunut puolisen vuotta. Rokotteiden teho laskee ajan kuluessa.

Monessa Euroopan maassa neljännen annoksen ikärajaa on jo laskettu, esimerkiksi Ruotsissa yli 65-vuotiaisiin. Suomessakin osa lääkäreistä on aikaistamisen kannalla, mutta viranomaislinja on ollut nihkeä.

Rokotussuositukset antaa Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, joka on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) äitiysloman aikana saanut tulla toimeen ilman aktiivista poliittista patistelua. Kiurun sijaisen Aki Lindénin aika on mennyt hoitajien työriitaan. Kolmatta rokotuskierrosta Kiuru ehti hoputtaa viime vuonna menestyksekkäästi.

THL päättää rokotussuosituksista Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän Krarin kannan pohjalta. Krar pohtii tilannetta tulevana perjantaina muun muassa THL:ssä valmistellun katsauksen eli työpaperin pohjalta.

Suomessa olisi valmiina olkavarteen pääsyä odottamassa yli 2 miljoonaa rokoteannosta ja lisää tulee. Kyse on jakoruljanssin ajoituksesta: helpottiko kevättalven epidemia tosiaan jo ja onko syksyllä tulossa uusi aalto, jolloin kannattaisi odottaa kesän yli.