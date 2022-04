Marine Le Penin valinta Ranskan presidentiksi murentaisi EU:n yhtenäisyyttä.

Ranskassa käydään tänään sunnuntaina koko Euroopan kannalta äärimmäisen mielenkiintoinen presidentinvaalien toinen kierros. Vastakkain ovat istuva presidentti, keskustaliberaali Emmanuel Macron ja äärioikeiston Marine Le Pen.

Vaalitulos on merkittävä koko Euroopan ja myös Suomen kannalta. Populistinen Le Pen on EU- ja Nato-kriittinen sekä tunnettu Venäjä-myönteisyydestään.

Le Penin valinta saattaisi myös ainakin hidastaa Suomen mahdollista Nato-tietä. Harvoin – jos koskaan - Suomessa on siis ollut syytä kohdistaa Ranskan presidentinvaalien ääntenlaskuun yhtä suurta mielenkiintoa kuin nyt.

On selvää, että Emmanuel Macron on presidentinvaalien ennakkosuosikki. Macron sai eniten ääniä vaalin ensimmäisellä kierroksella ja hän on ollut myös mielipidekyselyissä niskan päällä. Le Pen voi silti yllättää. Hänen mahdollisuuksiaan on tällä kertaa pidetty parempina kuin edellisissä vaaleissa viisi vuotta sitten. Silloin Macron voitti Le Penin prosentein 66–34.

Ratkaiseva kysymys on, kumman ehdokkaan puolelle perinteisesti vasemmistoa kannattavat ranskalaiset kääntyvät. Le Pen jakaa voimakkaasti ranskalaisten mielipiteitä, vannoutuneiden kannattajien ohella Rankassa on myös vähintään yhtä vannoutuneita Le Penin vastustajia. Toisaalta myös kritiikki Macronia kohtaan on lisääntynyt viiden vuoden takaiseen verrattuna.

Vaaliasetelmaan on vaikuttanut tällä kertaa myös Macronin vähäinen kampanjointi. Le Pen on tehnyt näkyvää kampanjaa samaan aikaan, kun Macron on keskittynyt paljon maailmanpolitiikan kysymyksiin, viime viikkoina etenkin Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa.

Marine Le Pen on johtanut isänsä Jean-Marie Le Penin perustamaa äärioikeistolaista Kansallista rintamaa vuodesta 2011. Tytär Le Penin on tiedetty ihailleen Vladimir Putinia ja hän on aiemmin saanut vaalilainaa venäläispankilta.

Venäjä-kysymys kuumensi tunteita myös Le Penin ja Macronin vaaliväittelyssä aiemmin tällä viikolla. Tuoreimmissa kannanotoissaan Le Pen on kuitenkin vaalikamppailun pakottamana ottanut näennäistä etäisyyttä Venäjään ja ilmaissut tukensa Ukrainalle. On kuitenkin selvää. että Ranskan linja ulkosuhteissa muuttuisi huomattavasti, jos Le Pen valitaan.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Euroopan vahvuus on ollut toimiva yhteistyö ja laaja yhteisymmärrys. Sitä tarvitaan jatkossakin, eikä ylimääräisiä ristiriitoja kaivata kriisin keskelle. Turvallisuuspolitiikan rakenteet ovat romahtaneet Euroopassa Venäjän hyökkäyksen seurauksena ja vakauden rippeidenkin näkökulmasta Le Pen on riski.