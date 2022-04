Yleisen hygienian ohjeistukset on syytä muistaa kaikissa tilanteissa myös jatkossa.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä päättää huomenna tiistaina, jatkuuko Pirkanmaalla suositus maskien käytöstä. Suosituksesta ovat jo luopuneet esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kaupat ja sairaanhoitopiiri Uudellamaalla. Pirkanmaalla maskisuositus poistui jo perusopetuksesta ja toiselta asteelta.

Saapuva kesä on jo kahtena vuonna todistanut, että koronapandemia helpottaa ja virustartuntoja kirjataan syksyä ja talvea vähemmän. Kuten apulaisylilääkäri Janne Laine Tampereen yliopistollisesta sairaalasta (Tays) totesi (AL 12.4.): ”Kesästä on perusteltua odottaa tavallista aikaa.”

Yhteiskunta on siis tiellä kohti niin sanottua uutta normaalia lähes kahden ja puolen vuoden koronakurimuksen jälkeen, vaikka koronaan liittyviä kuolemia kirjataan ennätyspaljon myös Pirkanmaalla (AL 22.04). Oleellista on, että kuolemien määrä suhteutettuna tartuntojen määrään on samalla kaikkein pienimmillään pandemian aikana koko Suomessa ja myös täällä.

Tays lopetti päivittäisten, laboratoriossa todettujen koronatartuntojen määrän listaamisen jo helmikuussa. Se johtui siitä, että testauskäytännöt muuttuivat eivätkä laboratoriotestit enää kertoneet läheskään koko totuutta viruksen leviämisestä.

Koronanyrkki arvioi pari viikkoa sitten, että pelkästään vuodenvaihteen jälkeen yli 100 000 on sairastanut koronan Pirkanmaalla. Omikron-muunnos ja sen alalaji tarttuvat aiempaa herkemmin, mutta aiheuttavat lievempiä sairastapauksia. Koronatilanteen helpottamisen taustalla ovat toki rokotteet ja pitkälle kehittynyt lääketiede. Syitä jättää rokotteet ottamatta on vaikea löytää.

On tärkeää muistaa, että koronan takia sairaalahoitoon hakeutuvien määrä on edelleen Pirkanmaalla merkittävä. Arviolta 8–9 potilasta hakeutuu hoitoon joka päivä. Silti kuormitus on kestävällä tasolla

Kuten Laine Aamulehden haastattelussa totesi, koronaviruksen kategorisoinnista vain yhdeksi taudinaiheuttajaksi muiden joukkoon ei voida vielä suoraan puhua. Katseet kohdistuvat syksyyn. Kun koulut ja työpaikat palaavat arkeen lomien jälkeen, selviää tautikuorma ja sen merkitys sairaaloille.

Yleiseen hyvään hygieniaan kuuluu, että kipeänä ei liikuta muiden joukossa ja kädet pestään joka tapauksessa. Maskin omaehtoista käyttöä, vaikka suosituksesta luovuttaisiin, ei kielletä. Omaa järkeä kannattaa käyttää kaikissa tilanteissa, ja ottaa rokotukset.