Nokia-areena on nostanut Tampereen tapahtumien ja konserttien ykköspaikaksi Suomessa.

Helmikuun koronasulun keskellä näytti huonolta. Nokia-areena oli tyhjillään pitkään ja tietoa tulevista tapahtumista oli niukalti sekä jo sovittuja tapahtumia siirrettiin tulevaisuuteen.

Muutos on ollut nopea. Huhtikuun lopussa eletään tilanteessa, jossa areena on kerännyt useana iltana yli 10 000 katsojaa Ilveksen ja Tapparan jääkiekko-otteluihin, mutta myös konsertteihin. Perjantai-iltana areenan täytti Nightwish.

Areenan toimivuutta on testattu erilaisissa tapahtumissa Iskelmä-gaalasta Lauri Tähkän konserttiin. Näiden ja jääkiekko-otteluiden perusteella on voitu todeta, että areena toimii muodoltaan ja kooltaan hyvin tamperelaisten tarpeisiin. Areena on sopivan suuri ja katsomo muodoltaan onnistunut. Vaikka ylimmät katsomorivit olisivat pois käytöstä, tunnelma ei latistu. Kokonaisuus toimii erilaisten yleisömäärien kanssa erinomaisesti.

Tapahtumissa on ollut viilattavaa vain pienissä yksityiskohdissa. Suuri kuva on ollut hyvin positiivinen. Esimerkiksi Ilveksen välieräotteluissa saatiin aikaan tunnelmaa ja kiekkohuumaa, jollaista ei välttämättä Tampereella ole tässä mittakaavassa ollut.

Tamperelaisten kulkeminen ja parkkeeraaminen tapahtumiin on toiminut hämmentävän hyvin. Suuria ruuhkia tai liikennesekoiluja ei olla nähty. Tämä osin selittyy sillä, että vieraat ovat osanneet tulla tapahtumaan reilusti ajoissa.

Ukrainan sodalla on ollut yllättävä vaikutus areenan asemaan Suomessa. Osin venäläisomistuksessa oleva Helsingin areena on menettänyt merkittäviä konsertteja Tampereelle eikä tulevista tapahtumista ole tietoa. Esimerkiksi kesän Eric Claptonin vierailu ja Queenin sekä Adam Lambertin tuplakonsertit heinäkuussa siirtyivät Helsingistä Nokia-areenaan.

Helsingin areenasta poistuivat sponsorin nimikyltti, mutta myös kiekkoleijonien kunniagalleria pelipaitoineen. Nokia-areena on vahvasti esillä Leijonien kodiksi MM-kisojen jälkeen. Myös NHL vierailee Tampereella ensi kertaa marraskuussa.

Areena sijaitsee Tampereen ja koko Suomen paraatipaikalla. Sinne on helppo tulla pääkaupunkiseudulta. Kansainväliset vieraat ovat vain puolentoista tunnin päässä Helsinki-Vantaan lentokentällä. Junat kulkevat joka puolelta Suomea areenalle. Esimerkiksi ero Turun halliin on ratkaiseva.

Areena on tehnyt Tampereesta tapahtumien ja konserttien ykköspaikan Suomessa. Nyt on hetki hyödyntää tilaisuus täysimääräisesti ja houkutella Tampereelle kovimpia artisteja ja tekijöitä. Meillä on kyky järjestää maailmanluokan tapahtumia.