Kyseessä on poikkeuksellinen ilmiö, mutta järjestelmissäkin on kehitettävää.

Suomalaiset ovat törmänneet uuteen ja yllättäväänkin jonoon. Nyt jonotetaan passeja ja henkilökortteja.

Kysymyksessä on poikkeuksellinen tilanne. Ihmiset voivat seisoa passijonossa jopa tunteja, näin esimerkiksi Tampereella.

Syitä yllättävään jonotukseen on useita, mutta tärkein selittävä tekijä on korona. Ihmiset lykkäsivät vanhaksi menevän passin uusintaa, koska katsoivat, etteivät pääse lähtemään ulkomaille. Moni laski säästävänsä myös hankintakuluissa.

Suma alkoi purkautua koronan ikeen hellittäessä. Kun passeja ja henkilökortteja myönnettiin tammikuussa Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella noin 13 000 kappaletta, oli määrä maaliskuussa jo noin 35 000 kappaletta. Ja tammikuutakin pidettiin jo melko vilkkaana kuukautena.

Poliisin arvioiden mukaan jopa 400 000-500 000 henkilön passi on mennyt vanhaksi korona-aikana. Käytännössä nämä kaikki ovat tulleet normaalin ”passijonon” jatkoksi.

Yksi erikoisuus on, että nyt jonoja ovat kasvattaneet poliisin mukaan myös ihmiset, jotka haluavat hankkia passin Venäjän hyökkäyssodan vuoksi vuosi.

Arvatenkin poliisilaitokset ovat helisemässä, vaikka palvelupisteitä on yritetty avata niin paljon kuin niihin on saatu henkilökuntaa.

Aika moni jonossa oleva voi toki katsoa myös peiliin, eli olisiko pitänyt hankkia passi silloin, kun aikaisempi meni vanhaksi. Toki on inhimillistä, että asia ei ole mielessä, jos ei ole ulkomaanmatkakaan.

Osittain jonoihin vaikuttaa paitsi asian yllätyksellisyys, niin myös järjestelmien kankeus. Valtion koneisto ei pysty reagoimaan näin nopeisiin henkilöstömäärien lisäystarpeisiin. Rahaa ei löydy kädenkäänteessä. Rahanjaon perusteluissa katsotaan usein ennemminkin peräpeiliin kuin tuleviin tapahtumiin. Nyt poliisihallitukselta on saatu lisärahoitusta, mutta aikansa vie toki myös rekrytointiprosessi. Jokainen työpaikka on laitettava julkisesti auki. Samoin itse rekrytointi, turvallisuusselvitys ja perehdytys vievät aikansa. Joka tapauksessa kysymys on kuukausista.

Nyt kannattaakin etsiä ennemminkin ratkaisuja kuin syyllisiä. Asiassa on myös opittavaa.

Yksi esiin heitetty idea on se, että henkilö saisi hyvissä ajoin tiedon passinsa vanhenemisesta ja samassa yhteydessä tiiviin ohjeen, miten kannattaisi toimia. Tämä voisi ohjata ihmisiä lupaluukuille tasaisemmin normaaleinakin aikoina.

Samoin voisi miettiä, onko valtionhallinnossa mahdollisuutta siirtää tilapäisesti henkilökuntaa yksiköstä toiseen. Kaikkialla on varmasti aina niukkuutta, mutta tämäkin kannattaa selvittää.

Joka tapauksessa näyttää siltä, että passijonot ovat täällä vielä kuukausia.