Akuuttia hoitajapulaa monivuotiset palkkaohjelmat eivät nopeasti helpota.

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super ovat olleet huolissaan alan työvoimapulasta. Työn heikko houkuttelevuus johtuu niiden mielestä kuormittavuuden ja jälkeen jääneen palkkauksen ristiriidasta. Ne vaativat korjausta monivuotisella palkkaohjelmalla, jota vauhditettiin nyt ilmoituksella joukkoirtisanoutumisten valmistelusta. Keskiviikkona tuli voimaan myös ylityö- ja vuoronvaihtokielto, mutta lakko peruuntui.

Auki oli, mitä perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) perumalleen esitykselle potilasturvallisuuslaista uudessa tilanteessa tekee. Työnantajapuolen mielestä lain tarve ei ainakaan pienentynyt.

Hoitajien kakkosella alkavia peruspalkkoja ei voi sanoa kaksisiksi. Palkkataso on huono myös verrattuna muihin eurooppalaisiin maihin, joissa hoitajien palkat ovat lähes poikkeuksetta Suomea korkeammat kun hoitoalaa vertaa maiden keskipalkkatasoon.

Suomen akuuttia hoitajapulaa monivuotiset palkkaohjelmat eivät kuitenkaan nopeasti helpota. Osastoja pysyy pitkään suljettuna sairaaloissa ja sijaisista on pulaa joka puolella.

Tilannetta on pahentanut hoitoalan sairauspoissaolojen suuri määrä. Kun suomalainen keskivertotyöntekijä on poissa vuodessa 5–7 sairauslomapäivää, lähihoitaja on sairauslomalla keskimäärin 26 päivää vuodessa ja sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja 22 päivää (AL 5.4.).

Pirkanmaalla sote-palvelut järjestävä osapuoli ei jäänyt odottamaan, että tekijäpula ehkä helpottaisi aikaa myöten, jos hoitajat ja mahdollisesti muut julkisen sektorin työntekijät saisivat edes osittain tahtonsa läpi palkkariidassa.

Hyvinvointialue valmistelee ulkomaisen hoiva- ja hoitohenkilöstön hankintaa yhdessä Tampereen kaupungin sote-palvelujen hankintatiimin kanssa. Aluksi tarkoitus on tuoda reilun vuoden kuluttua eri puolille Pirkanmaalle 61 lähihoitajaa ja 27 hoiva-avustajaa ikäihmisten palveluihin (AL 20.4.). Hoitajia on tullut ulkomailta Tampereelle jo aiemminkin, mutta lisää tarvitaan.

Tuontihoitajien määrä on vieläkin pieni, sillä Pirkanmaan hyvinvointialueella siirtyviä sairaanhoitajia on noin 3 800 ja lähihoitajia noin 3 100. Vertailun vuoksi: pelkkä hyvinvointialueen palkkaerojen harmonisointi eli palkkojen nosto nostaa alustavien laskelmien mukaan Pirkanmaalla palkkamenoja noin 4 prosenttia eli 40 miljoonaa euroa (AL 20.4.). Yksin tällä tasaukseen kuluvalla rahamäärällä palkkaisi useita satoja uusia hoitajia.