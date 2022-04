Hoitajien palkkojen harmonisoinnissa ja korotuksissa pitää muistaa myös maksajan näkökulma.

Pirkanmaan tulevalla hyvinvointialueella on käynnissä työläs palkkojen harmonisointi. Aamulehden uutinen paljastaa, että samaa työtä tekevien kuukausipalkoissa voi olla satojen eurojen, joissakin tapauksissa jopa tuhansien eurojen eroja.

Palkkaharmonisointi on tarpeen tehdä, mutta on myös muistettava, että jokaista hyvinvointialueen kustannuksia koskevaa päätöstä on tarkasteltava myös maksajan näkökulmasta. Kun käynnissä on harmonisoinnin lisäksi kiista hoitajien merkittävistä palkankorotuksista, veronmaksajankin kannattaa kiinnostua siitä, mitä on tapahtumassa.

On muistettava, että näitä asioita punnittaessa ei ole varsinaisesti kysymys siitä, millaisen kuukausipalkan lähihoitaja ansaitsisi. Suurin osa suomalaisista varmasti toivoo, että tärkeää työtä kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin eteen tekevät hoitajat saavat riittävän hyvän palkan raskaasta työstään. Kokonaisuutta pitää kuitenkin pystyä katsomaan sekä työntekijän että työnantajan ja lopulta kustannukset maksavan kannalta.

Julkisen talouden kustannusten kasvu kytkeytyy olennaisesti ja väistämättä väestön ikääntymiseen, Suomen valtiontalouden pitkän ajan kestävyyteen, talouskasvuun yhtä lailla kuin valtion velkaantumiseen.

Uusien hyvinvointialueiden kustannukset eivät saa karata käsistä, sillä se vaarantaa koko hallintouudistuksen alkuperäisen idean toteutumisen. Uudistuksen pitää pystyä tasaamaan alueellisia hoitoeroja ja hillitsemään kustannusten kasvua. Seuraavat eduskuntavaalit ovat jo vuoden kuluttua. Olisi erittäin toivottavaa, että nykyiset päättäjät kykenisivät rakentamaan toimivan ja taloudellisesti uskottavan kokonaisuuden ennen kuin hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1. tammikuuta 2023.

On oletettavaa, että nykyinen hallituskoalitio ei jatka samassa kokoonpanossa vaalien jälkeen. On myös ennustettavaa, että hyvinvointialueiden toimintaan tulee korjauksia, kun uusi eduskunta aloittaa toimintansa.

Aluevaltuustojen, kuntatyönantajan ja työntekijäliittojen pitää kantaa vastuunsa, että Suomessa on runsaan kahdeksan kuukauden kuluttua sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmä, joka on paitsi toimiva potilaan kannalta, inhimillinen ja kannustava työntekijän kannalta, myös tehokas laskut maksavan veronmaksajan näkökulmasta.

Työ ei ole valmis, mutta aikaa on. Työntekijöiden ja työnantajien välisiin kiistoihin soisi löytyvän ratkaisu mahdollisimman pian, sillä nyt erimielisyyksien suurin kärsijä on leikkausta tai muuta hoitotoimenpidettä odottava potilas.