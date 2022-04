Suomen maanteitä asfaltoidaan tulevana kesänä suunniteltua vähemmän.

Kova talvi on jättänyt jälkensä Suomen katuihin ja maanteihin. Sen voi huomata myös Pirkanmaalla monin paikoin. Niin pääväylillä kuin taajamissakin päällysteet ovat paikon isoilla montuilla. Vilkkailla teillä huomaa, kuinka nopeasti liikenne kuluttaa pienistä vaurioista isoja reikiä.

Nyt näyttää kuitenkin siltä, että tilanne ei ainakaan ole paranemaan päin. Asvaltin raaka-aine bitumi on kallistunut reippaasti, ja myös esimerkiksi polttoaineiden hinnannousu vaikuttaa raskailla koneilla tehtäviin asvaltointiurakoihin. Ilmiön pääasiallinen syy on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Venäjä on ollut yksi maailman suurimmista bitumin tuottajista.

Seuraus on, että budjetoidulla summalla saadaan suunniteltua vähemmän aikaiseksi. Se tarkoittaa pakollista priorisointia niin kunnissa kuin Väylävirastossakin.

Esimerkiksi Sastamalan yhdyskuntatekniikan päällikkö Pasi Lähteenmäki sanoi huhtikuun alussa paikallismedia Tyrvään Sanomille, että vain aivan välttämättömimmät kohteet tehdään ja toivotaan, että tulevina vuosina tilanne on parempi eikä huonompi.

Valtion Väylävirasto on leikannut kesäkauden asvaltointisuunnitelmistaan pois ison siivun. Väyläviraston hankintajohtaja Pekka Petäjäniemi sanoi kiirastorstaina STT:n haastattelussa, että vielä loppuvuonna arvioitiin, että tänä vuonna saadaan päällystettyä noin 2 700 kilometriä maantietä. Tuoreimman arvion mukaan saadaankin päällystettyä vain 2 300 kilometriä tietä. Päällystämistä painotetaan nyt pääväylille ja karsitaan hiljaisemmilla tieosuuksilla.

Se tarkoittaa runsasta korjausvelkaa. Alan nyrkkisäännön mukaan Suomessa pitäisi päällystää vuosittain 4 000 kilometriä tietä, jotta tieverkko pysyisi kunnossa.

Tänä vuonna tilannetta vaikeuttaa se, että kelirikosta ennustetaan hankalaa. Pirkanmaan ely-keskus ennustaa sorateille vaikeaa kelirikkokevättä syksyn runsaiden sateiden ja talven pitkien pakkasjaksojen vuoksi. Päällystetyt tiet ovat taas kovilla silloin, kun päivällä on vesikeli ja öisin pakkasta.

Hetkellisesti huonokuntoiset tiet ovat pieni murhe verrattuna Ukrainan tilanteeseen. Samaan aikaan on kuitenkin huomattava, että jos vuosittaisista korjauksista säästetään, edessä saattaa olla isompia ja kalliimpia tieremontteja lähitulevaisuudessa.

Tarvitaan järjestelmällinen suunnitelma, jolla varmistetaan, ettei sellaiseen tilanteeseen päädytä. Korjausvelkaa ei saa päästää kasvamaan liian suureksi.