Sodan varjossa tapahtuu paljon hyvää, kun moni asia menee uuteen asentoon.

Elämme historiallista kevättä. Kaksi vuotta kestänyt globaali pandemia on Suomessa kohta taltutettu niin, että suurelle osalle ihmisistä virus aiheuttaa lievän taudin. Virus jatkaa elämäänsä, mutta niin jatkavat ihmisetkin. Arkielämän normaali tekee paluun.

Ukrainan sodan takia elämme juuri nyt elinaikamme suurimman poliittisen ja taloudellisen muutoksen keskellä, kun uusi rautaesirippu laskeutuu Eurooppaan. Samalla Suomen puolueettomuuspolitiikka on tulossa tiensä päähän ja asema Venäjän ymmärtäjänä loppuu. Suomi on jatkossa tiukasti osa länttä ja todennäköisesti osa puolustusliittoa, jonka jäsenillä on vastuu avustaa toisiaan mahdollisissa konflikteissa.

Tampereella keskustan vuosien mylläys on ohi ja kuukauden kuluttua kaupungissa järjestetään sen lähihistorian yksi suurimmista tapahtumista, kun kiekkotähdet ja -fanit viettävät kevätkarnevaaliaan ilman rajoituksia.

Sodan varjo on synkkä, mutta ilmassa on myös toivoa, kun moni asia menee uuteen asentoon. Sota on herättänyt länsimaat. Liikkeisiin on tullut terävyyttä ja ryhtiä. Sota pakottaa irtautumaan vanhasta, keksimään uutta ja kirkastamaan ajatukset.

Venäjän menneisyyden miehen viimeiset pullistelut pakottavat Euroopan uusiin ratkaisuihin. Fossiilisten polttoaineiden tilalle on keksittävä uutta ja nopeasti. Länsimailla on tähän kaikki kyky olemassa. Nyt kun on pakko, panostukset ovat sen mukaiset. Siirrymme vihreän sähkön, bioenergian, vedyn ja mahdollisen fuusioreaktion aikakauteen.

Talous voi ottaa hetkellisesti askeleita taaksepäin, mutta tulevaisuus on entistä kirkkaampi. Kauppaa kannattaa tehdä tahojen kanssa, jotka kunnioittavat vapautta, sopimuksia ja ihmisoikeuksia.

Sota kirkastaa ajattelua, kun autoritaaristen valtioiden vaarallisuus on entistä selvemmin silmillämme. Vapaus ei ole itsestäänselvyys. Vapauttaa täytyy varjella kaikin tavoin, vaikka hinta sille olisi hetkellisesti korkeampi. Se tarkoittaa, että kaikkien täytyy miettiä suhteensa Kiinaan uusiksi.

Paikallisessa elämässä on iloa. Tapahtumat, konsertit ja ravintolat vihdoin hengittävät vapaasti. Lisäksi Tampereella eletään kaikkien aikojen kiekkokevättä. Toukokuun MM-karnevaali täyttää kaupungin iloisista juhlijoista Suomesta ja maailmalta. Sää kääntyy ensi viikolla vihdoin asentoon, joka sulattaa ennätyskinokset.

Elämä on juuri nyt täynnä huolia, mutta myös iloa. Historiallisessa keväässä on suuren muutoksen ja uudistumisen tuntu. Syntyy uutta, joka tekee elämästämme parempaa.