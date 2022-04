Suomen pitää valita se vaihtoehto, jolla turvataan rauha omilla alueillamme.

Nato-jäsenyyden merkittävin vaikutus olisi se, että Suomi olisi osa Naton yhteistä puolustusta ja turvatakuiden piirissä. Myös Suomen oman puolustuksen ennaltaehkäisevä vaikutus olisi nykyistä huomattavasti suurempi.

Näin todetaan valtioneuvoston keskiviikkona julkaisemassa selonteossa, joka arvioi Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista toimintaympäristöä Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Vaikka uusi selonteko ei ota suoraa kantaa siihen, pitäisikö Suomen hakea Nato-jäsenyyttä vai ei, se antaa vahvan viitoituksen, että Suomen puolustuksen tulevaisuus on Natossa.

Viimeistään hyökkäys Ukrainaan on osoittanut, että Venäjä on arvaamaton naapuri. Nato-jäsenyys antaisi Suomelle takuun siitä, että apua saadaan, kun sitä tarvitaan.

Vaikka Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustusyhteistyö otti maaliskuussa harppauksen eteenpäin, kun jäsenmaat hyväksyivät huippukokouksessa pitkään valmistellun strategisen kompassin, ainakaan nopealla aikavälillä EU ei pysty tarjoamaan Suomen tarvitsemaa turvaa.

Vuosien yhteistyön ansiosta Suomen puolustusvoimien integroituminen Natoon sujuisi mutkattomasti. Suomi on jo valmiiksi Nato-yhteensopiva maa esimerkiksi puolustusinfrastruktuuriltaan, joka on jo nyt lähes Nato-standardien mukainen.

Myös Suomen sotilaallinen kyvykkyys on jo sillä tasolla, mitä Nato-jäseneltä edellytetään. Nato on asettanut puolustusmenojen kansalliseksi tavoitteeksi kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta. Tänä vuonna Suomen puolustusmenot ovat 5,1 miljardia euroa eli 1,96 prosenttia bkt:sta. Kahden prosentin raja täyttyy, kun mukaan lasketaan Rajavartiolaitos ja ulkoministeriön osuus sotilaallisen kriisinhallinnan kustannuksista.

Nato-kumppanuuden lisäksi Suomella on runsaasti näyttöjä läntisestä yhteistyöstä paitsi EU:ssa myös Pohjoismaiden kesken sekä Britannian ja Yhdysvaltojen kanssa. Huomattava on myös se, että Suomi olisi Natolle arvokas jäsen. Suomella on pitkä kokemus Venäjän kanssa toimimisesta ja sellaista sotilaallista kyvykkyyttä, jota Nato haluaa varmasti valjastaa käyttöönsä.

Suomen suunta näyttää nyt olevan kohti Natoa. Turvallisuusselonteon mukaan Venäjä pyrkii rakentamaan etupiiriä. Jos tähän ei reagoida, se voi johtaa Suomen kansainvälisen aseman muuttumiseen ja liikkumatilan kaventumiseen. Päätöksiä tarvitaan nyt.

Suomen pitää valita vaihtoehto, jolla todennäköisimmin turvataan rauha omilla alueillamme.