Pahin riski, että yhtiön teknologiaosaaminen päätyy kopiotuotannon valmistukseen.

Normaalisti olisi ilo lukea suomalaisyrityksestä, joka siirtää tuotantoa kotimaahan. Etenkin, jos kyseessä olisi perinteinen pirkanmaalainen suuryritys. Nokian Renkaiden maanantaina ilmoittamat tiedot ovat kuitenkin kaksijakoisia.

Rengasvalmistaja kasvattaa tuotantoa Nokialla roimasti. Henkilöauton renkaita valmistuu ensi vuonna 5 miljoonaa kappaletta, kun määrä oli viime vuonna noin 3 miljoonaa. Nokiaakin nopeammin kasvaa USA:n Daytonan tehtaan tuotanto, joka nelinkertaistuu jenkkimarkkinoita varten. Nokian tuotanto on menee Pohjoismaihin.

Raskaiden renkaiden tuotantokapasiteetti kasvaa Nokialla vuoden 2024 loppuun mennessä noin kolmasosan viime vuoden tasosta.

Tämä ei synny ilman investointeja. Raskaiden renkaiden investoinniksi on aiemmin ilmoitettu 70 miljoonaa euroa ja henkilöstötarpeeksi noin 50. Henkilöauton renkaiden uusinvestoinneista tai Nokialle palkattavan henkilöstön määrästä yhtiö ei ole vielä tarkemmin kertonut.

EU:n uusien pakotteiden mukaisesti Pietarista ei tuoda enää yhtään rengasta Venäjän ulkopuolelle: tähän asti tehtaan 16 miljoonasta renkaasta valtaosa on myyty Eurooppaan. Venäjän myynti on ollut vain viidennes. Kun tehtaan käyttämien raaka-aineiden tuontikin loppuu, on tuotannon jatkumiseen vaikea uskoa.

Vaikeudet alkavat siitä. Venäjän asetusten mukaan yrityksillä on nämä vaihtoehdot: jos liiketoiminta keskeytetään, pitää bisnes luovuttaa venäläisille tai hakeutua konkurssiin. Jälkimmäiseen veisi aikaa ja paikallisjohtoa voisi odottaa vankilatuomio. Kansallistaminen uhkaa myös.

Pahin riski on, että konekanta, rengasmuotit ja teknologiaosaaminen päätyvät venäläisten tai heidän kauttaan esimerkiksi kiinalaisten omistukseen. Nokian Renkaiden kannalta tämä olisi katastrofi ja voisi johtaa sen arvokkaimman omaisuuden eli vaativan tuotekehityksen tulosten päätymiseen kopiotuotantoon.

Täytyy muistaa, että rengasyhtiöllä on jo karvasta kokemusta yrityssalaisuuden rikkomisesta, kun sen tuotekehityksen työntekijöitä siirtyi Black Donuts Engineering oy:n palvelukseen tuhansien tiedostojen kanssa. Tämä johti pitkään oikeusriitaan, ehdollisiin vankeusrangaistuksiin ja sakkoihin. Venäjällä tällainen käräjöinti olisi utopiaa.

Ilman Pietaria yhtiö on liikevaihdoltaan miljardiyritys, mutta siltä katoaisi puolen miljardin omaisuus, 1 600 työntekijää ja 700 miljoonaa liikevaihtoa. Sitä ei Nokian ja Daytonan tehtaiden avulla kasaan kurota.