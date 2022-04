Suomella on 1 344 kilometrin pituinen ongelma ja huolestuttava tulevaisuus Venäjän naapurissa

Turvallisuuspoliittiset ratkaisut vaikuttavat myös Suomen maariskiin.

Maantieteellinen sijainti aiheuttaa Suomelle jälleen kerran huolenaiheita.

Rajanaapurimme Venäjä on muuttunut arvaamattomasta kauppakumppanista vaaralliseksi hylkiöksi. Se hyökkää sotilaallisesti toisiin valtioihin ja syyllistyy epäinhimillisiin sotarikoksiin. Venäjällä yritysten on vaikea toimia, ja valtion väkivaltakoneisto hiljentää nekin, joita propaganda ei ole sokaissut. Mikään ei takaa suunnan muuttumista, vaikka Vladimir Putin menettäisi valtansa.

Suomi selviää kyllä kauppasuhteiden tyrehtymisestä. Meidän on opeteltava pärjäämään ilman venäläistä energiaa. Lisäksi on varauduttava Venäjän Suomeen kohdistamaan pelotteluun, kiusantekoon ja pahimmassa tapauksessa sotilaalliseen aggressioon.

miten selviämme siitä, jos ulkomaiset toimijat alkavat pitää maantieteellistä sijaintiamme liian suurena riskinä?

Esimerkiksi Nokian Renkaiden kohdalla on puhuttu lauenneesta maariskistä. Yhtiö investoi isoon tehtaaseen Venäjällä, mutta nyt sen pörssikurssi on sukeltanut, ja edessä on lähinnä huonoja vaihtoehtoja.

Suomen on pelattava korttinsa oikein, jotta olemme tulevaisuudessakin houkutteleva investointikohde kansainvälisille yrityksille. Miten toimimme niin, että sijaintimme Venäjän läheisyydessä ei huolestuta kansainvälisiä osaajia?

Suomessa on kaikin voimin työskenneltävä sen eteen, että olemme myös ulkomaiden silmissä suvereeni, liberaali, vapaa ja hyvinvoiva demokratia, jossa yrityksillä on hyvät tulevaisuudennäkymät ja vakaat olosuhteet toimia. Siis matalan maariskin valtio.

Toistaiseksi ongelmia ei ole ollut. Yksi myönteinen signaali saatiin maaliskuun puolivälissä, kun sotaa oli takana jo useampi viikko.

Yhdysvaltalainen ohjelmistojätti Microsoft ilmoitti rakentavansa uuden datakeskusalueen pääkaupunkiseudulle. Fortum rakentaa sen yhteyteen hukkalämmön kierrätyksen kaukolämpöverkkoon. Kyseessä on arvioiden mukaan yksi suurimmista ICT-investoinneista Suomessa.

On tärkeä ymmärtää, että Suomen turvallisuuspoliittiset ratkaisut eivät vaikuta ainoastaan kykyymme vastata Venäjän sotilaalliseen uhkaan.

Turvallisuus tarkoittaa myös poliittista ja taloudellista vakautta, ja vakaus mahdollistaa taloudellisen menestyksen.

Tämäkin näkökulma on huomioitava, kun Suomessa arvioidaan erilaisten turvallisuuspoliittisten ratkaisujen etuja ja riskejä.