Venäjän sanktioita on kiristettävä koko ajan

Samaan aikaan on muistettava, miten Suomen taloutta tuetaan vahvasti muutoksen aikana.

Venäjän joukkojen tekemä laajamittainen Ukrainan kansan ja Ukrainan infrastruktuurin tuhoaminen jatkuu nyt jo seitsemättä viikkoa. Varovaisten arvioiden mukaan tuhansia on kuollut, lukemattomia loukkaantunut ja miljoonat ovat joutuneet jättämään kotinsa. Maa on raunioina ja Vladimir Putinin johtamat sotarikokset jatkuvat.

Länsi kiristää poikkeuksellisia pakotteitaan niin kuin sen pitää, koska se on käytännössä paras ja ainoa keino, jolla Venäjä voidaan ajaa vääjäämättömään ahdinkoon. Lännen ja länsiliittouman sotilaallinen interventio tai Ukrainan ilmatilan sulkeminen tarkoittaisivat edelleen käytännössä kolmatta maailmasotaa.

Keinoja on vähän järjettömän sodan lopettamiseksi, ja ne voivat tuntua pieniltä. Pakotteet ja sanktiot iskevät kuitenkin kovalla voimalla Venäjän talouteen ja yksityisiin henkilöihin. Niin kovaa, ettei sitä edes vielä osata arvioida. Tulevat vuodet kertovat sanktioiden realistisen vaikutuksen, vaikkapa nyt Venäjän sisäpolitiikkaan. Osansa saavat kuitenkin maat, jotka ovat sanktioliittoumassa mukana. Yksi niistä on Suomi. EU:n suurin isku on kuitenkin vielä käyttämättä: öljy ja kaasu. Ostaminen jatkuu ainakin toistaiseksi. Venäjän sotakonetta siis rahoitetaan edelleen.

Käytännössä Yhdysvaltojen pakotteet Venäjälle ovat tiukempia kuin Euroopan unionin, mutta ne korreloivat eri tavalla alueitten talouksiin. EU on riippuvaisempi Venäjästä esimerkiksi energiantuonnin suhteen kuin Yhdysvallat. Ei ole kysymystäkään siitä, etteikö Venäjän tuontienergiasta pitäisi irtautua, mutta sen vaikutukset on otettava huomioon. EU:n pitää pysyä yhtenäisenä sanktioissa, mutta maiden on itse tehtävä lyhyen ajan nopeasti vaikuttavia päätöksiä kansalaisten elämän tasauttamiseksi.

Päätöksistä kerrottiin torstaina. Suomi muun muassa vuokraa Viron kanssa yhteisen lng-terminaalialuksen, jolla nesteytettyä maakaasua voidaan kuljettaa ja säilyttää. Myös polttoaineen jakeluvelvoitetta alennetaan, mikä käytännössä tarkoittaa elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan sitä, että polttoainemittareilla se näkyy noin 12 sentin litrahinnan alennuksena. Tämä vaatii kuitenkin myös polttoaineen tarjoajilta toimia. Pitkien välimatkojen Suomeen tarvitaan ministerin mukaan kaikkia, ei vain hallituksen päätöksiä.

Suomen vihreää energiamuutosta suhteessa nykyiseen tilanteeseen on edistettävä. Jos nyt tarvitaan haketta ja turvetta, jotta talot lämpenevät ensi talvena, niin tehtäköön. Pitkän tähtäimen prosessi on kuitenkin jo pitkällä, ja Suomen energia- ja ilmastovastuuministereiden mukaan paljon on jo tehty ja edistetty. Siitä on pidettävä kiinni.