Velan hoitaminen tulee olemaan vaikeaa, koska uskottava rahoituspohja pettää.

Suomen valtiolla on ensi vuonna 144 miljardia velkaa. Tasan 20 vuotta sitten velkaa oli alle 60 miljoonaa euroa.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikana velanotto on vain kiihtynyt. Vuonna 2026 velkaa on jo yli 165 miljardia.

Suurin osa velasta johtuu koronaviruksen kustannuksista ja alkaneesta sodasta. Silti on huolestuttavaa, että kriisienhoidon aikana menoja ei ole hallittu mitenkään.

Jatkuva budjetin suuntaaminen on tehokasta taloudenpitoa ja rakenteisiin vaikuttamista, mutta hallitus ei ole kyennyt juuri minkäänlaisiin leikkauksiin. Tuoreimpaan kehysriiheen se kehitti kehyksen poikkeuslausekkeen, eli Ukrainaan sodasta johtuvat menot lisättiin jo olemassa olevan kehyksen päälle.

Elämme poikkeusaikaa, jolloin Euroopan kaikkien valtioiden velkataakka kasvaa eikä Suomen velkaantumistahti ole maanosan kovimpia. Silti taloutemme pohja on useita muita maita heikompi. Kestävyysvaje pahenee vuosi vuodelta, ja valtio ottaa vain lisää velkaa. Kipeitä ratkaisuja pitäisi jo pystyä tekemään.

Nyt tehdyt lisäpanostukset puolustukseen ja huoltovarmuuteen ovat välttämättömiä. Ukrainan sodan takia maanpuolustuksen määrärahat nousevat yhteensä noin 2,2 miljardia euroa vuosien 2023–2026 aikana. Pysyvä lisärahoitus puolustusmenoihin on todennäköinen vuosiksi eteenpäin.

Pysyvän lisärahoituksen paine tullee myös sote-alueilta, koska sovitussa mallissa rahoitukselle ei asetettu selkeää rajaa. Palkkaharmonisoinnit ja palkankorotusvaatimukset tulevat nostamaan sote-alueiden kustannuksia merkittävästi.

Myös yksityiset ihmiset velkaantuvat, kun arki kallistuu rajusti. Maaliskuussa euroalueen inflaatio kiihtyi ennätykselliseen 7,5 prosenttiin. Energian hinnat nousivat 45 prosenttia, ja tämä on vasta alkua.

Venäjän fossiilisista polttoaineista täytyy irtautua. Asiantuntijat varoittavat, että seuraava lämmitystalvi tulee olemaan hyvin vaikea kaikkialla Euroopassa. Tämä vaatii heti ennakoivia toimia, joilla on myös hintalappu. Biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta leikattiin kahden vuoden määräajaksi. Samoin työmatkavähennys nousi paljon ajavilla.

Tilanne on taloustieteen näkökulmasta erikoinen. Velan määrä on suuri kaikkialla, ja Euroopan keskuspankki omistaa huonosti asiansa hoitaneiden maiden velkakirjoja niin paljon, että järkevä koronnosto inflaation tahtiin on mahdotonta.

Paras tapa hoitaa jättivelkaa olisi pidempiaikainen korkeahko inflaatio, jonka aikana palkat nousisivat myös reippaasti.

Tähän meillä ei ole varaa, koska uskottava rahoituspohja pettää. Se vaatisi leikkauksia panostusten lisäksi.