Näkymää synkentävät muun muassa materiaalipula ja kustannusten nousu.

Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa rakennusalaan Suomessa syvemmin kuin koronakriisi, arvioi Rakennusteollisuus RT. Tänä vuonna voi valmistua 40 000 uutta asuntoa, mutta hiljenemistä pidetään varmana, vain aikataulu on epäselvä. Rakentajat eivät vielä arvioi, milloin suunniteltuja uusia aloituksia joudutaan jäädyttämään.

Näkymää synkentävät muun muassa materiaalipula ja kaikkien kustannusten nousu. Tilastokeskuksen tuorein eli helmikuun rakennuskustannusten tilasto kertoi materiaalien ja tarvikkeiden kallistuneen vuodessa 12 prosenttia, mutta joidenkin tuoteryhmien hinnat ovat saattaneet nousta pitkällä aikavälillä jopa satoja prosentteja. Kaikissa tuoteryhmissä on jo ohitettu korona-ajan huippuhinnat eikä ääripää häämötä.

Kustannukset kallistavat uustuotantoa, mikä voi hillitä kysyntää. Asuntokauppaan tuli sodan alettua notkahdus. Epävarmuus kasvoi, korkojen nousu arveluttaa. Alueelliset erot kysynnässä ovat suuria. Tampereella alkoi viime vuonna lähes 5 500 uuden asunnon rakentaminen, ja ylikuumenemisestakin on varoiteltu.

Vilkkaan rakentamisen aikana kapasiteetti on ollut täyskäytössä, ja nyt puuttuu Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Ukrainasta tullut materiaali. Kaikkein kriittisimpiä ovat terästuotteet: jos urakoitsija ei saa teräspalkeista edes tarjousta, koko kohde uhkaa jäädä rakentamatta. Nyt Venäjän tuonti on jumissa. Korvaavan teräksen hankkiminen esimerkiksi Turkista ja Kiinasta on hankalaa ja kallista.

Hankala on myös bitumi, jota tarvitaan katemateriaaleihin ja teiden päällystämiseen. Hallitus lupasi tiistaina kohdentaa kehysriihensä suurimmat eli liikennemäärärahojen 127 miljoonan leikkaukset uusiin väyläkohteisiin ja jättää perustienpidon rauhaan, mutta päällystystyöt vähenevät ilman leikkauksiakin. Maahan ei saada tarpeeksi venäläisen bitumin korvaajaa, hintakin on noussut jyrkästi.

Pientalorakentaja tai kotiremontoija huomaa puutavaralaatujen, eristeiden kuten mineraalivillan ja pintamateriaalien kallistumisen ja valikoiman vähenemisen, mutta se on pienempi haitta: saunan voi paneloida tervalepän sijaan kuusella, parkettihaaveen vaihtaa laminaattiin.

Suomessa on ollut noin 2 000 ukrainalaista rakentajaa, joista osa on joutunut lähtemään sotimaan. Venäläisiä on ollut noin 3 000. Ala ei hyytyisi, vaikka nämäkin lähtisivät. Voi pikemminkin käydä niin, että tämän vuoden aikana myös kotimaista työvoimaa joudutaan lomauttamaan työmailla ja rakennustuoteteollisuudessa, jos tuotanto sakkaa nopeasti.