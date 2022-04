Hyvinvointialueen johtaja löytyy haastattelujen jäljiltä yllättävästä nelikosta.

Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan haussa jatkoon eteni neljä hakijaa. Kangasalan kaupunginjohtajan Oskari Auvisen, sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Kari Hakarin ja Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmasen ansiot ovat pitkälti kuntapuolelta.

Puhtaasti terveydenhoitotaustaisista mukana on enää Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola, joka on muun muassa THL:n entinen ylijohtaja, lääketieteen tohtori ja keuhkolääkäri. Erholan sanotaan saaneen Päijät-Hämeen yhtymän toimimaan hyvin, vaikka politiikka on sielläkin heittänyt soppaan omat mausteensa. Oma lukunsa on se, miten hän pystyy ulkopuolisena vakuuttamaan täkäläiset paikallispoliitikot.

Hakijoita haastattelivat alueen luottamushenkilöistä pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.). Kari-Matti Hiltunen (kok.), Lauri Lyly (sd.), Hanna Laine (sd.), Jouni Sirén (vas.), Miko Bergbom (ps.) ja hyvinvointialueen väliaikainen johtaja Jukka Alasentie. Lisäksi apuna valinnassa on konsulttiyhtiö Mercuri Urval.

Tällä porukalla oli varaa pudottaa hakijoista muun muassa Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sand ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen. He jäivät kuntaosaamisen jalkoihin, mikä ei ole erityinen ihme, kun katsoo valintaelimen kokoonpanoa. Nyt kiikarissa olivat kuntatausta ja perusterveydenhuolto erikoissairaanhoitoa enemmän. Se voi antaa osviittaa muustakin tulevasta päätöksenteosta.

Nelikko matkaa seuraavaksi soveltuvuustesteihin. Aluehallitus saa viimeistään 21. huhtikuuta katsauksen testituloksista ja valitsee pari kärkiehdokasta. He esittäytyvät aluevaltuustolle 27. huhtikuuta. Johtaja valitaan valtuustossa 2. toukokuuta.

Johtajat eivät lopu tähän yli 17 000 euroa kuukaudessa ansaitsevan valintaan. Tarvitaan vielä sairaalapalvelujen linjan johtajan vakanssi, johon sisältyy myös lääketieteellinen johtajuus. Se voisi olla Sandin heiniä. Muita linjajohtajia on kolme. Toki hakuun tulee myös sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajan tehtävä. Siihen sopisi Kuosmanenkin, jos alueen johtajan paikka karkaa häneltä.

Martikaiselle tehtävä voisi löytyä Pirkanmaalta alueen konsernipalvelujen johdosta, mutta teollisuustalouden diplomi-insinööri ja Coxan entinen toimitusjohtaja on hakenut myös Turkuun hyvinvointialueen johtajaksi. Martikaisen taustalta löytyy myös tuulilasivalmistaja Pilkington oy:n toimitusjohtajuus, joten vaihtoehtoja on muuallakin kuin poliittisen aluehallinnon alaisuudessa.