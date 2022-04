Venäjän joukkojen teot Butšan kaupungissa ovat osoitus järjestelmällisestä pahuudesta.

Huono sotamenestys pakotti Venäjän armeijan vetäytymään Kiovan seudulta Ukrainassa. Jälkeensä joukot ovat jättäneet kuitenkin järkyttävän inhimillisen tuhon.

Viikonloppuna julkisuuteen tulleet tiedot kertovat laajamittaisesta siviilien murhaamisesta pienessä Butšan kaupungissa. Kyse on jopa kansanmurhasta. Nyt on viimeistään selvää, että Venäjä on syyllistynyt sotarikoksiin presidentti Vladimir Putinin johdolla.

Butšan kauheudet paljastuivat samaan aikaan, kun Venäjä ja Ukraina ovat käyneet rauhanneuvotteluita. Butšan tapahtumien viesti Ukrainan neuvottelijoille on selvä. Mikä tahansa aluemyönnytys presidentti Volodymyr Zelenskyiltä rauhaa vastaan voisi tarkoittaa menetettävien alueiden kansanmurhaa. Ei voida luottaa siihen, etteikö Venäjä pystyisi hirmutekoihin, jotka olisivat vielä moninkertaisia Butšaan verrattuna.

Siviilien raaka surmaaminen Butšassa on tuomittu laajasti lännessä. Suomessa asiaa kommentoivat niin tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuin pääministeri Sanna Marin. Viestinä on järkytys sekä vaatimus sotarikosten perusteellisesta tutkimisesta.

On selvää, että lännen on nyt pakko tarkastella hyvin kriittisesti myös omaa toimintaansa. Viimeistään nyt on syytä varmistaa, että länsi ei enää rahoita Venäjän sotakoneistoa. Venäläisen kaasun ja öljyn käytön on loputtava. Jos tilanteeseen ei tule nopeaa muutosta, Venäjä tuskin muuttaa toimintatapaansa. Se on siis pakotettava lopettamaan verenvuodatus Ukrainassa ja varmistettava, ettei sama voi enää toistua missään muuallakaan.

Ukraina taistelee tällä hetkellä koko Euroopankin vapauden puolesta eikä sitä saa jättää yksin. Suuri vastuu veren vuotamisen loppumisesta on nyt Saksan Scholzilla, Ranskan Macronilla sekä myös USA:n Bidenilla.

Baltian maat ilmoittivat jo, etteivät enää käytä venäläistä kaasua ja Liettuan presidentti Gitanas Nausėda kehotti muita maita seuraamaan esimerkkiä.

Ukrainan sota on jo johtanut laajoihin pakotteisiin ja Venäjän sulkemiseen pitkälti ulos globaalista talousjärjestelmä. Venäjästä on tulossa täysin itseaiheutetusti eristetty kääpiö. On vaikea nähdä, että ainakaan yksikään länsimaa pystyisi tekemään Venäjän kanssa minkäänlaista yhteistyötä pitkään aikaan. Maan jäsenyydet YK:n turvallisuusneuvostossa ja ihmisoikeusneuvostossa ovat suorastaan häpeällisiä tässä tilanteessa.

Viimeistään Butšan kauheudet nimittäin osoittavat, että se mitä Venäjä nyt tekee Ukrainassa on verrattavissa Hitlerin Saksan toimintaan. Hitler ei pystynyt julmuuksiin yksin, eikä Venäjänkään toiminta Ukrainassa ole vain Putinin hallinnon syytä. Jokainen siviilin surmannut, raiskannut tai ryöstänyt sotilas on syyllinen rikolliseen, tuomittavaan tekoon, joiden sovittaminen tulee kestämään pitkään.