Ruoan hinta nousee hitaasti, mutta varmasti. Lannoitepula ja vehnän niukkuus voivat tehdä ruokakriisistä pitkän.

Ruoan hinta voi nousta tämän vuoden aikana enemmän kuin koskaan Suomen EU-taipaleen aikana. Syitä on monia. Suomen maatalouden kriisistä on puhuttu jo vuosia. Tilojen kannattavuus on laskenut alle kipurajan ja moni on lopettanut ennen sukupolvenvaihtoa. Nyt kustannusinflaatio iskee rajusti monta kautta. Sähkö, polttoaineet ja lannoitteet kallistuvat Ukrainan sodan takia rajusti, koska Venäjä on raaka-aineiden todella merkittävä tuottaja.

Samaan aikaan ruoan hintaa yleisesti nostaa Ukrainan mustan mullan vilja-aitan jääminen sota-alueeksi. Ukraina, mutta myös Venäjä ovat valtavia viljantuottajia. Maiden vehnänvienti vastaa neljännestä koko maailman viennistä. Ukraina on myös suuri maissintuottaja ja maasta tulee yli puolet maailman auringonkukkaöljystä. Osassa maailmaa tätä öljyä käytetään runsaasti ruoanlaitossa.

Ukrainan halvan viljan viennin supistuessa Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa voi olla edessä akuutti ruokakriisi. Tällä on vaikutuksia ruoan hintaan kaikkialla Euroopassa.

Pellervon taloustutkimus arvioi, että ruoan hinta nousisi tänä vuonna 11 prosenttia. Huonoimmassa skenaariossa luku voi olla jopa alakanttiin. Toisaalta, jos sotaan saadaan rauha tai tulitauko ennen kesää, paine hieman hellittää.

Ruoan hinta nousee kaikissa tuoteryhmissä, mutta erityisesti nousussa ovat viljan hinta ja paljon lannoitteita sekä energiaa vaativat raaka-aineet. Eurooppa on riippuvainen Venäjän maakaasusta, jota käytetään typpipohjaisten lannoitteiden tekemiseen.

Lisäksi osa viljasta menee rehuksi. Kanan-, sian- ja naudanliha sekä kasvatettu kala ovat kallistumassa. Elintarvikkeiden hinnat tulevat nousemaan laajalla rintamalla, mutta nousu tulee erityisesti tulevan satokauden jälkeen.

Ruoantuotannossa voi olla edessä pidempi globaali kriisi, johon muun muassa lannoitteiden saatavuus vaikuttaa. Ruokakriisi voi olla pahimmillaan ensi talvena ja kesänä.

Maatalouden kustannustaso nousee ja tuottajahintoja täytyy pystyä nostamaan merkittävästi. Hallitus on suunnitellut 300 miljoonan euron Suomen maatalouden pelastuspaketin. Silti kuluttaja joutuu valmistautumaan reippaaseen hinnannousuun.

On hyvä muistaa, että ruoka ei lopu Suomessa. Suomessa on korkea omavaraisuus maatalouden perustuotteissa. Toivoa sopii, että edessä on säältään normaali kesä, jotta saataisiin normaali sato. Ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on vaikutusta myös ruoan hintaan.