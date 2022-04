Nyt on syytä varautua Venäjän häikäilemättömiin vaikutusyrityksiin – kansalainenkin voi tehdä osansa

Tietoturva ja medialukutaito suojaavat kyber- ja informaatio-operaatioilta.

Suojelupoliisi julkisti harvinaisen suorasukaisen arvion tiistaina. Venäjä voi jo lähikuukausina kohdistaa Suomeen laajoja kyber- ja informaatio-operaatioita. Hybridivaikuttamisen ja laittoman tiedustelun uhka on kasvanut merkittävästi Ukrainan sodan seurauksena.

Toistaiseksi Venäjän huomio on Ukrainan sotarintamilla, mutta Supon arvion mukaan tilanne voi muuttua. Nato-keskustelu kiihtyy Suomessa. Venäjä voi yrittää vaikuttaa aggressiivisesti siihen ja muihinkin maamme turvallisuuspoliittisiin ratkaisuihin.

On varauduttava esimerkiksi kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuviin kyberiskuihin. Venäjällä on vuosien kokemus informaatiosodankäynnistä. Erilaisia vaikutusyrityksiä on kohdistunut Suomeen ennenkin.

Venäjä ajaa omia etujaan kansainvälisistä sopimuksista piittaamatta. Venäjä saattaa esimerkiksi lavastaa tai järjestää tilanteita, joissa suomalaisten väitetään sortavan venäläisiä, mikä sitten oikeuttaisi vastatoimiin.

Poliitikkoja saatetaan mustamaalata ja todellisista henkilöistä tehdä väärennettyjä, niin sanottuja deep fake -videoita, joissa tunnettu henkilö tekee asioita, joita ei todellisuudessa ole tehnyt. Tarkoitus on aiheuttaa hämmennystä ja heikentää luottamusta poliittisiin päättäjiin.

Myös sotilaalliset vaikuttamisyritykset ovat mahdollisia. Venäjä saattaa esimerkiksi järjestää näyttäviä sotaharjoituksia rajan tuntumassa ja lisätä ilmatilaloukkauksia.

Kuinka hyvin Suomi on varautunut erilaisiin vaikuttamisyrityksiin? Supon arvion mukaan kriittinen infrastruktuuri on suojattu hyvin.

Viranomaisten on nyt turvattava turvallisuuspolitiikkaa koskeva keskustelu. Päättäjien on ymmärrettävä riskit ja suojattava omat tietotekniset laitteensa.

Myös kansalaiset voivat tehdä osansa. Yksi konkreettinen keino on huolehtia oman puhelimen ja tietokoneen tietoturvasta. Tavalliset puhelimet ja tietokoneet voidaan melko helpostikin valjastaa osaksi palvelunestohyökkäyksiä haittaohjelmien avulla, mutta käyttäjä ei välttämättä huomaa mitään. Ohjelmistopäivitykset ja ajantasaiset tietoturvaohjelmistot pienentävät riskiä.

Tärkeää on myös medialukutaito. Älä usko salaliittoteorioihin äläkä tekaistuihin, tunteita kuohuttaviin tarinoihin, joita ei ole vahvistettu. Erityisesti sosiaalisessa mediassa on runsaasti väärää tietoa levittäviä kanavia ja henkilöitä. Harkitse, ennen kuin uskot tai jaat disinformaatiota eteenpäin.