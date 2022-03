Pirkanmaan hyvinvointialueen johtajavalinnan asetelma on asiallinen.

Uuden Pirkanmaan hyvinvointialueen johtajan valinta etenee tällä viikolla. Valintatyöryhmä seuloo jo tiistaina hakijoista haastateltavat, joita kuullaan loppuviikon aikana. Valinta voi olla aluevaltuustossa jo 2. toukokuuta.

Johtajavalinnan asetelma on asiallinen. 12 hakijan joukossa ei ole yhtään pelkästään politiikassa osaamisensa hankkinutta. Politiikan taitajia on entuudestaan riittävästi, kun päätöksiä tekee 79 aluevaltuutettua ja 12 aluehallituksen jäsentä.

Hakijaluettelon perusteella ei ole mahdotonta, etteikö johtajan virkaan löytyisi henkilöä, jolla on ammattitaitoa ja kokemusta pitää 2,3 miljardin euron vuosibudjetin, 19 000 työntekijän ja 650 sote-kiinteistön möhkäle käsissään niin, että alueen yli puoli miljoonaa asukasta saavat riittävät sote- ja pelastuspalvelut.

Hyvinvointialueen olisi kuitenkin ollut syytä täyttää virka viiden vuoden määräajaksi kuten tämän palkkaluokan valtion huippuvirat. Nyt valittava voi jatkaa eläkkeeseen saakka.

Hakijoista enemmistö on toiminut sote-alan päällikkö- tai johtajatasoisissa tehtävissä. Monella tutkintoja on enemmän kuin yksi. Hakijoiden tasoa selittää osaltaan korkea palkka, noin 15 000 euroa kuukaudessa. Silmään pistää se, että pääasiassa yksityisellä sektorilla ansioituneita ei joukosta löydy. Tälle on selkeä syy: hyvinvointialue pyörittää valtion määrittelemällä julkisen rahan määrällä pääosin julkisen sektorin tuottamia palveluita.

Tämä sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksen raami on tiukka ja alueen pelivara pieni. 80 prosenttia valtion rahoituksesta määräytyy monimutkaisen sote-palvelutarvekertoimen perusteella. Kriteereissä on muun muassa yli 50 sairautta – mitä terveempää porukkaa, sitä pienempi rahan tarve. Myös esimerkiksi asukkaiden äidinkieli ja maantiede vaikuttavat jaettavan rahan määrään. Pirkanmaalla ruotsinkielisiä tai saamenkielisiä on vähän, harva asuu saaristo-oloissa.

Jo ennen sote-uudistusta Pirkanmaalla on varmisteltu erikoissairaanhoidon infran korkea taso. Taysin alueella on investoitu seiniin ja laitteisiin raskaasti ja lisää tulee: uudistamisohjelman loppuvaihe vuosina 2024–2029 vie 700 miljoonaa. Kalliimpia ovat vain Oulun yliopistollisen sairaalan uudistus ja Husin Laakson sairaala, kertoo Maakuntien tilakeskus.

Varustautuminen maksaa Pirkanmaalla 10 vuodessa 1 500 euroa asukasta kohti, Pohjois-Pohjanmaalla hulahtaa vielä tonni enemmän. On utopiaa, että sote-uudistuksen ansiosta näitäkään kuluja ikinä kurotaan kasaan, vaikka kaikki Suomen 160 terveyskeskusta suljettaisiin useasti.