Tampereelle on paennut Ukrainan sotaa jo kymmeniä kouluikäisiä lapsia ja lisää odotetaan.

Suuri määrä Ukrainasta sotaa paenneita lapsia on jo ehtinyt aloittaa koulunkäynnin Suomessa. Esimerkiksi Tampereen perusopetukseen oli viime viikon perjantaina ilmoittautunut 59 Ukrainasta paennutta lasta. Heistä 58 on jo aloittanut valmistavan opetuksen Pellervon koulutalossa.

Kyse on niin kutsutusta valmistavasta opetuksesta, ja sitä järjestetään 7–15-vuotiaille lapsille. Valmistavan opetuksen tarkoitus on valmistella oppilaita suomalaista peruskoulua varten.

On odotettavaa, että sotaa pakenevia lapsia tulee vielä lisää niin Tampereelle kuin muuallekin Pirkanmaalle. Onkin erittäin tärkeää, että kunnilla on valmius käynnistää koulunkäynti. Kunnilla on myös velvollisuus järjestää esi- ja perusopetusta sekä pakolaisille että kansainvälistä suojelua hakeville lapsille ja nuorille.

Tampereen kaupungin perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä arvioi lauantaina Aamulehdessä, että perusopetukseen tulevien ukrainalaislasten määrä kasvaa tasaisesti kevään aikana. Arvio on, että valmistavaan opetukseen voisi kevään aikana tulla Tampereelle noin 200 ukrainalaislasta. Se on jo monta luokallista.

Järvelän mukaan Tampereen lähtökohta on, että kaikki lapset otetaan koulupuolella vastaan. Niin sen pitääkin olla.

Vaikka suomalainen koulu eroaa ukrainalaisesta, se tarjoaa tärkeän kiinnekohdan arkeen. On tärkeää, että koulu tarjoaa lapsille turvallisen paikan, jossa on hyvä olla. Koulunkäynti ja esimerkiksi uuden kotimaan kielen oppiminen ovat tapoja tukea paenneiden mielenterveyttä. Lasten oikeus koulutukseen on kirjattu myös YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

Koulun rinnalla myös harrastusmahdollisuudet ovat arvokkaita. Jos lapsi vaikkapa on pelannut kotimaassaan ystäviensä kanssa jalkapalloa, mahdollisuus osallistua tutun lajin harjoituksiin voi tuoda tärkeitä hengähdyshetkiä.

Harrastusten parista on myös mahdollista löytää ystäviä. Pelikentällä tai vaikkapa tanssitunnilla pärjää, vaikka ei olisi yhteistä kieltä. Liikunta auttaa helpottamaan stressiä.

On myös syytä muistaa, että myös lasten vanhemmat ovat käyneet läpi kovia koettelemuksia. Perheet ovat tulleet pitkän matkan Ukrainasta Suomeen ja oman kotimaan sekä siellä edelleen olevien läheisten tilanteeseen liittyy suurta epävarmuutta. Monelle vanhemmalle on kuitenkin suuri helpotus, jos lapsella asiat ovat olosuhteisiin nähden hyvin.

Sotaa paenneet lapset ovat voineet nähdä ja kokea ikäänsä nähden hyvinkin raskaita asioita, ja tänne saapuneiden mielenterveyteen vaikuttavat menneiden kokemusten lisäksi myös Suomen olosuhteet. On siis tärkeää, että Suomi pystyy tarjoamaan tukea niissä asioissa, joissa se suinkin on mahdollista.