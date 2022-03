Ukrainan sodan jälkeen urheilumaailman pitää korjata suhdettaan diktaattoreihin ja hämärään rahaan.

Vladimir Putin keräsi kaikki maansa olympiasankarit heiluttamaan Venäjän lippuja Krimin valtauspäivän juhlassa. Suuri osa urheilijoista edusti vaivautuneen näköisenä, mutta oli mukana ylpeitäkin kasvoja.

Putin ja muut autoritaariset johtajat ymmärtävät tällaisten näytelmien merkityksen. Näiden keskiössä ovat juuri urheilijat, jotka Venäjällä ja esimerkiksi Kiinassa ovat valtiojohtoisen propagandakoneen osia.

Urheilijoita ja urheilua käytetään hyväksi arvovallan ja hyväksynnän hankkimiseksi. Arvokisat ovat erityisen tärkeitä, koska niitä isännöimällä oikeutetaan autoritaarisen valtion olemassaoloa. Kun Venäjä, Kiina tai Qatar järjestää urheilun suurtapahtuman, voi valtiojohto väittää maan olevan samanlainen kuin muutkin maat.

Jalkapallon MM-kisat ja Sotšin olympiakisat Venäjällä ovat olleet Putinin voimannäyttöjä ja urheilupesun perikuvia. Vuonna 2014 Putin aloitti hyökkäyksen Krimille heti olympiakisojen jälkeen. Sama toistui nyt Pekingin talvikisojen jälkeen.

Samoin Pekingin kesä- ja talviolympiakisat ovat olleet kommunistisen Kiinan voimannäyttöjä. Urheilu on autoritaaristen valtioiden kovinta identiteettipolitiikkaa. Urheiluun on ladattu ajatus, että se kertoo ihmisten ja valtioiden paremmuudesta. Tämän paremmuuden varmistamiseksi autoritaariset valtiot ovat valmiita tekemään kaikkensa. Venäjän valmistautui Sotšin olympiakisoihin valtiollisella dopingohjelmalla.

Myös muualla on urheilupesua kuin arvokisoissa. Jalkapallojoukkue Chelsea on ollut venäläisen rahan maamerkki Lontoossa. Helsingin Jokerit on ollut asian ilmentymä Suomessa. Englannin Valioliigajoukkue Manchester City on käytännössä Arabiemiirikuntien hallitsijaperheen ja valtion julkisuuskuvan kiillotusalusta. Toinen valtiollinen joukkue on pariisilainen PSG, jossa pelaavat maailman parhaat jalkapalloilijat Lionel Messi ja Neymar. Seura on Qatarin valtion kiillotusalusta. Maan vaikutusvalta ulottuu muihinkin suurseuroihin, esimerkiksi Bayern Müncheniin ja Barcelonaan. Ei ole ihme, että jalkapallon MM-kisat järjestetään marraskuussa juuri Qatarissa.

Ukrainan sota on hetki, kun järjestöjen ja sarjojen pitää muuttaa suhtautumistaan urheilupesuun. Suomen urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani otti voimakkaasti esiin urheilukorruption ja -pesun kitkemisen. Muutos ei ole helppo, mutta se on välttämätön.

Autoritaaristen valtioiden vaikuttamisen ja hämärän rahan poistaminen voi kirpaista hetken, mutta lopulta se tekee urheilusta reilumpaa ja mielenkiintoisempaa.