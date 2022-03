Rokotusjonon alkupään ihmisten suoja vakavaa tautimuotoa vastaan heikkenee ensin.

Viime viikonlopun aikana Suomessa rekisteröitiin 98 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta ja keskiviikkona julkistettu luku oli 67. Luvut eivät ole sattumanvaraisia kasaumia, sillä kuolleisuus on noussut vuodenvaihteen tienoilta lähtien.

Uusista koronatesteistä lähes joka toinen paljastaa tartunnan. Niitä löytyi viikonloppuna lähes 26 000. Keskiviikkona ilmoitettu luku ylitti 9 300. Todellinen uusien tartuntojen määrä on asiantuntijoiden mukaan 3–5-kertainen, koska viralliseen testiin päätyy vain pieni osa.

Omikronin kahdelta muunnokselta on vaikea välttyä, etenkin kun lähikontakteja on taas enemmän. Suuri levinneisyys on hinannut myös sairaaloiden potilasmäärän lähelle tuhatta. Pelkästään Taysin erityisvastuualueella potilaita on lähes 200.

Kuolemantapauksien määrää lisää se, että kolmannen rokotuksen antama suoja taudin vakavaa muotoa vastaan heikentyy ensiksi heiltä, jotka olivat rokotusjonon alkupäässä, eli iäkkäiltä ja riskiryhmäläisiltä. Pirkanmaalla yli 80-vuotiaiden osuus erikoissairaanhoidossa olevista potilaista on noussut. Eritasoista sairaalahoitoa saavista koronapotilaista 40 prosenttia on näin iäkkäitä. Monella on muita sairauksia, korona voi olla sivulöydös.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä eli Krar on pohtinut, pitäisikö osalle suomalaisista suositella neljättä rokoteannosta. Tähän asti neljäs rokotus on koskenut Suomessa vain vakavasti immuunipuutteisia. Uusia päätöksiä on kaivattu epidemian kiihdyttyä, mutta asiantuntijaryhmä ei rokotuslinjauksia tehdessään ole nytkään sortunut turhaan hosumiseen.

Nyt linjauksentekoa hoputti juuri omikronin ja vakavan taudin leviämisen uhka. Muuten rokotussuunnitelmissa olisi ehkä varauduttu kesän mahdollisen suvantovaiheen jälkeiseen seuraavaan aaltoon.

Ruotsi rokottaa neljännellä annoksella kaikki 80 vuotta täyttäneet sekä hoivakodeissa asuvat ja kotihoidon saajat. Saksassa rokotetaan koko sote-henkilöstö, Israelissa puolestaan yli 60-vuotiaat. Israelin kokemusten mukaan neljäs annos nostaa laskemaan päässeen rokotesuojan takaisin kolmannen annoksen jälkeiselle tasolle.

Pandemian aaltoilu ja viruksen muuntautumiskyky ovat opettaneet sen, ettei Suomessa enää julisteta koronatorjuntamme poikkeuksellista onnistuneisuutta. Kuullut lupaukset normaaliaikojen paluusta ovat osoittautuneet löysiksi heitoiksi. Toki väestön immuniteetti nousee väkisin, kun jo joka seitsemäs suomalainen on tilastonkin mukaan ehtinyt saada tartunnan ainakin kertaalleen.