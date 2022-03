Yhtiön Venäjän tehtaasta on tullut myrkkypilleri, joka vaikuttaa koko yhtiön tulevaisuuteen.

Nokian Renkaat on ajautunut vaikeaan tilanteeseen, jossa sen Venäjän tehtaasta on tullut valtakunnan puheenaihe. Suurelle yleisölle on jäänyt epäselväksi, aikooko yhtiö jatkaa toimintaansa Venäjällä vai ei.

Tuore kohu syntyi, kun yhtiö avasi analyytikkopuhelussa Venäjän tehtaan jatkoa. Yhtiö kertoi, että se aikoo jatkaa tuotantoaan toistaiseksi tehtaalla ja myy renkaita sisämarkkinoille. Analyysiyhtiö Inderesin analyytikko teki asiasta johtopäätöksen: kun muut rengasvalmistajat sulkevat tuotantolaitokset maassa, voi Nokian Renkaat saavuttaa Venäjällä markkinaosuutta. Se voi paikallisesti jopa hyötyä sodasta.

Tällaista lausetta yhtiö ei ole itse käyttänyt. Se on myös kieltänyt, että se pyrkisi mitenkään hyötymään tilanteesta. Silti puheenaihe oli valmis, koska tehdas toistaiseksi jatkaa.

Yhtiö on ollut sodan alusta saakka tehtaan suhteen hiljaa, koska sen merkitys yhtiölle on valtava. Johto on joutunut miettimään kahden huonon vaihtoehdon välillä. Toinen on todella radikaali maineriski ja toinen Venäjän tehtaan alasajo ja koko yhtiön tuotannon uudelleenjärjestely.

Venäjän tehtaan merkitys yhtiölle on kasvanut niin suureksi, että sen alaskirjausta vältellään viimeiseen saakka.

Inderes on laskenut tehtaan vuosittaiseksi liikevaihdoksi noin 800 miljoonaa euroa ja liiketulokseksi noin 200 miljoonaa euroa. Nokian ja Yhdysvaltojen Daytonin rengastehtaiden liikevaihdoksi arvioidaan yhteensä yli 1 100 miljoonaa euroa ja tulokseksi 170 miljoonaa euroa.

Venäjän tehtaan alasajo veisi liikevoitosta yli puolet ja liikevaihdosta lähes puolet. Ilman tehdasta Nokian Renkaat olisi täysin eri yhtiö kuin nyt. Tehtaan tekninen alaskirjaus olisi vaikutuksiltaan noin 500 miljoonaa, mutta operaatiosta seuraavia muita kustannusvaikutuksia on hyvin vaikea arvioida. Uusi tehdaskin pitäisi rakentaa tilalle, ja renkaiden puute voi johtaa markkinaosuuksien menetykseen.

Yhtiön menestyksen pohjalla on ollut ajatus valmistaa kustannustehokkaasti renkaita Venäjällä, brändätä ne suomalaisella merkillä ja myydä renkaat länsimarkkinoille. Nyt idea on muuttumassa puhtaaksi myrkyksi. Näissä olosuhteissa liiketoiminnan jatkaminen Venäjällä pitäisi olla mahdotonta. Varsinkin, kun yhtiön suurin omistaja on valtion sijoitusyhtiö Solidium 9,4 prosentin osuudella.

Nokian Renkaat on vältellyt keskustelua tehtaan sulkemisesta sodan alusta saakka. Kuluttajat ja sijoittajat antaisivat paljon anteeksi, jos yhtiö olisi heti tullut ulos kertoen avoimesti riskeistään.