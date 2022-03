Kun sodan kokemukset painuvat sukupolvien taakse, päättäjät eivät enää pysty epämiellyttäviin johtopäätöksiin ennen kuin se on liian kallista. Venäjän hyökkäyssota on vain yksi tragedioista, jonka merkit ovat olleet ilmeiset vuosia. Se ei ole viimeinen.

Twitter: @tuulensuu

Ryhdymme sellaiseen, mihin uskomme, ja uskomme vain sellaiseen, minkä olemme itse todenneet. Äskeinen virke on kokeneen suomalaisen liikkeenjohdon konsultin Bo-Magnus Saleniuksen kiteytys, jota olen ajatellut Venäjän hyökkäyssodan aikana. Minkä vuoksi vastaamme Venäjän terroriin voimalla vasta nyt, vaikka on vuosikaudet ollut täysin selvää, että mikään muu ei pysäytä kasakkaa ottamasta, minkä irti saa?

Kyynikko päättelee, että sota toistuu muutaman kymmenen vuoden välein riittävän lähellä kunkin maanosan kutakin päättäjäsukupolvea. Läheisyys voi olla maantieteellisen etäisyyden lisäksi muuta samastuttavuutta.

Miten saisimme kyvyn tehdä epämiellyttäviä päätöksiä jo ennen pakkoa? Ilmastonmuutoksen torjumisessa on samankaltaisia piirteitä kuin Venäjän rikoksiin vastaamisessa. Millä saamme hiilidioksidipäästöt kuriin ennen kuin ne aiheuttavat kansainvälisen ruokakriisin ja satojen miljoonien ihmisten väkivaltaisen kansainvaelluksen?

Ennalta torjuminen on kallista mutta monikertaisesti kalliimpaa on torjuminen vasta, kun olemme saaneet itse maistaa haittoja käytännössä. Länsimaat ja Ukraina maksavat kovaa hintaa siitä, että ne suostuivat tunnistamaan diktatuurin diktatuuriksi ja vastustamaan sen murhia vasta kun hintana ovat tuhannet ihmisuhrit lyhyessä ajassa ja suunnattomat aineelliset vahingot.

Taloudelliset mekanismit toimivat, jos ne ovat tarpeeksi pitkäjänteiset. Vakuuttajat ovat hyviä hinnoittelemaan myös sellaisia riskejä, jotka inhimillinen päättäjä kaukaisina ohittaa. Pörssiyhtiöihin sijoittavat arvottavat osaketta myös sen mukaan, edistääkö yhtiö ilmastonmuutosta tai pelaako se pelejä diktatuureissa eli kauniisti sanottuna kohdistuuko sen liiketoimintaan poliittista riskiä.

Vihreät salkut ovat nyt kysyttyjä sijoitustuotteita ja ilmeisimmät öljyyn liittyvät riskit osataan hinnoitella oikein, mutta vihreiden portfolioiden todellinen vihreys on vielä kysymysmerkki. Joka yrityksen toiminnan ympäristövaikutuksia ei ole salkunhoitajan kovinkaan helppo selvittää toiselta puolen maailmaa julkisten tunnuslukujen valossa. Selvää on myös se, että vakuutusten ja osakkeiden hinnoittelu ei yksin riitä.

Meidän on opittava toimimaan rikollisia valtioita vastaan ennen kuin se on liian kallista. Paitsi suunnaton tragedia, Venäjän hyökkäyssota on simulaatio, jota seuraa kiinnostuneena Kiina.

Kirjoittaja on Aamulehden vastaava päätoimittaja.