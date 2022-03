Ruoantuotannon jatkuvuus on taattava

Huoltovarmuuspaketti tuo hätäavun, mutta ruokamarkkinoiden rakenteellisissa ongelmissa riittää vielä korjaamista.

Hallitus vastasi tuottajien hätähuutoon, kun se laati viikolla noin 300 miljoonan euron huoltovarmuuspaketin. On selvää, että paketin pitää olla sen verran mittava, että sen avulla päästään akuutin kriisin yli. Paketilla on pystyttävä vahvistamaan nopeasti tilojen maksuvalmiutta.

Maatalouden kannattavuuskriisistä on puhuttu pitkään. Tuotantoon tarvittavan energia, lannoitteiden ja rehujen hinnat ponkaisivat vauhtiin jo viime syksynä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli viimeinen niitti. Hinnat jatkoivat kipuamistaan ylöspäin.

Nyt monella tilalla mietitään, kannattaako koko peltoalaa edes kylvää. Tuottajajärjestö MTK on arvioinut, että jopa 100 000 hehtaaria voi jäädä kylvämättä. Tällaiseen ei Suomen maataloudella ole varaa huoltovarmuutta ajatellen, jokainen viljelykelpoinen pelto on saatava viljelyyn.

Siitä ei päästä mihinkään, että viljely Suomen ilmasto-olosuhteissa on haastavaa. Tuottajalla on riittänyt huolenaiheita milloin mistäkin. EU:n kanssa on jouduttu törmäyskurssille useaan otteeseen.

Viime vuosina satojen määrät ja laatu ovat vaihdelleet kuivuuden ja toisaalta rankkasateiden takia, koska säiden ääripäät ovat näyttäytyneet voimakkaina myös Suomessa.

Alkutuotannon, teollisuuden ja kaupan markkinarakennetta on ruodittu ei vain vuosia, vaan vuosikymmenet. Paljon on yritetty tehdä, mutta kättä pitempää ei ole löytynyt. Viljelijä kokee edelleen, että joku vetää välistä, ja että hän on häviäjä.

Paketti on hyvä ensiapu tiloille, mutta on totta, ettei se korjaa markkinaongelmia. Onkin toivottavaa, etteivät tarvittavat uudistukset markkinavääristymien korjaamiseksi jää paketin varjoon.

Suurimmat osuusteurastamot tulevat harvoin ulos yhteisellä viestillä, mutta nyt tulevat. Osuuskunnat vaativat korjausliikettä pikaisesti, jotta kotimainen ruokaketju saadaan jälleen toimivaksi. Osuuskunnat ovat nähneet karun arjen. Kehityskelpoisia kotieläintiloja uhkaa mennä nurin.

Hallitus on luvannut, että paketti sisältää nopeasti vaikuttavia tukia. Toivottavaa on, että ne saadaan pian myös käytäntöön. Onhan varoiteltu, että erityisesti kotieläintiloilla ei voida odotella pitkään.

Kotimainen ruokaketju sai osakseen ansaittua suitsutusta, kun korona iski kyntensä kansaan. Nyt tilanne on Ukrainan sodan myötä paljon pahempi. Maailmanlaajuinen ruokakriisi on käsillä. Ei ole kaukaa haettu ajatus, jonka mukaan maahamme pitäisi julistaa kansallinen ruokahuollon hätätila.

Kun maailmalla kuohuu ja lähellä soditaan, on jokaisen maan huolehdittava ensisijaisesti oman kansansa ruokkimisesta. Ruoantuotannon jatkuvuuden takaaminen on yhtä tärkeätä kuin huolehtia tarpeeksi iskukykyisestä ja suuresta itsenäisestä puolustuksesta.