Xi Jinping ja Vladimir Putin pitävät maailmasta, joka perustuu autoritaaristen johtajien valtaan.

Ukrainan sota on asettanut katseet maailman toiseen talousmahtiin, autoritaariseen Kiinaan. On hieman epäselvää, että kumman puolella Kiina on, Venäjän vai länsimaiden. Venäjää suosivia kommentteja on kuultu ja Kiina ostaa Venäjältä energiaa, erityisesti öljyä. Toisaalta sen kommenteissa korostetaan myös rauhaa ja kerrotaan, että Kiina on Ukrainan ystävä.

Epäselvyyteen on syynsä. Sota on antanut Kiinalle mahdollisuuden muokata maailman valtatasapainoa suuntaan, jossa se pystyy kasvattamaan arvo- ja vaikutusvaltaansa.

Kiinan mielestä länsimaat sanelevat liikaa ihmisoikeuksista ja julistavat liberaalista demokratiasta. Venäjän totalitaarinen ajattelu viehättää Kiinan johtoa. Xi Jinping ja Vladimir Putin pitävät maailmasta, joka perustuu autoritaaristen johtajien valtaan. Sellaiseen valtaan, jota ei uhata sisältä eikä ulkoa.

Putinin kylmäävä puhe Venäjän sisäisestä puhdistuksesta oli kuin Kiinan toiminnasta. Kiina pisteyttää kansalaisiaan sen mukaan kuinka myötämielisiä he ovat hallinnolle. Väärin ajatteleva kansalainen saattaa kadota oudosti. Samoin vähemmistöjen vaino on jatkunut vuosia. Ajatuksissa on rakentaa kiinalainen Kiina. Ajatus on hyvin samankaltainen kuin Putinin ajatus suur-Venäjästä.

Tämä on tärkeä pitää mielessä, kun Kiinan taloudellinen ja teknologinen vaikutusvalta on kasvanut valtavaksi. Länsimaat ovat lähes täysin riippuvaisia kiinalaisesta valmistavasta teollisuudesta. Esimerkiksi keskeiset sähkö- ja akkuteollisuuden raaka-aineet ja osat ovat suurelta osin Kiinan hallussa.

Olemme tilanteessa, jossa yhden kiinalaisen osan puute laitteessa tai kokonaisuudessa saattaa ajaa kokonaisia yrityksiä tai aloja pulaan.

Ukrainan Sodan suhteen Kiina voi nyt odottaa ja katsoa mitä tapahtuu. Skenaario, jossa Venäjä ja Putin ajautuvat ainoana kauppakumppanina Kiinan syliin, sopisi sille hyvin. Näin se voisi kasvattaa valtaansa tilanteessa, jossa Eurooppa ja länsimaat ovat riippuvaisia Venäjän energiasta, Kiinan raaka-aineista ja valmistavasta teollisuudesta.

Kiinasta on joissain keskusteluissa leivottu rauhanvälittäjää, koska Xi Jinpingiä pidetään ainoana johtajana, joka voi vaikuttaa Putiniin. Maan asema neuvottelijana ei kuitenkaan näytä neutraalilta.

Eurooppa ja länsimaat suhtautuivat kaksi vuosikymmentä Venäjään naiivisti luomalla sen kanssa tiiviin riippuvuussuhteen energiasta. Kohta nähdään onko Kiinan kanssa tehty samanlainen virhe valmistuksen ja teknologian osalta. Kauppasuhteiden tiiveys voi olla kuitenkin niin merkittävä asia, että myös Kiina hylkää Putinin Venäjän.

Sota Ukrainassa antaa lisää voimaa Kiinalle, joka tavoittelee uutta maailmanjärjestystä, jota se johtaa.