Pakotteet viiltävät Suomen talouden kasvua, mutta se hinta on nyt maksettava.

Venäjän hyökkäyksen synnyttämä epävarmuus kuormittaa nyt Suomen taloutta. Koska vientimme rakenne on hyvin teollisuusvetoinen ja Venäjä on ollut Suomelle viidenneksi tärkein vientikumppani, kärsimme tilanteesta enemmän kuin moni muu EU-maa.

Markkinoiden epävarmuus näkyy myös Pirkanmaalla, sillä alue on vahvasti kytkeytynyt kansainväliseen kauppaan. Venäjän hyökkäys ja sitä seuranneet pakotteet koetaan tällä hetkellä monin tavoin pirkanmaalaisten yritysten arjessa.

Tampereen Kauppakamarin Aamulehden pyynnöstä tekemästä kyselystä selviää, että yritysten huolenaiheita ovat nyt teräksen ja puutavaran saatavuus ja hinta, energian hinta, kuljetusten järjestäminen ja rahtikulut sekä komponenttipulan vaikeutuminen.

Epävarmuus voi myös peruuttaa tilauksia ja lykätä entisestään investointeja, jotka ovat olleet jäähyllä jo viimeiset kaksi vuotta koronapandemian antaman iskun vuoksi.

Pirkanmaalla yritysten näkymät ovat vielä toistaiseksi valoisat. Tampereen kauppakamarin kyselyssä vain harva yritys näki sodalla olevan merkittäviä liikevaihto- tai henkilöstövaikutuksia.

Vaikka Venäjä on tärkeä markkina-alue vain osalle yrityksistä, sota ja pakotteet heijastuvat paljon myös laajemmalle kuin vain suoraan Venäjän-kauppaan.

Tampereen Kauppakamarin Markus Sjölund sanoo Aamulehden haastattelussa uskovansa, että tästäkin tilanteesta selvitään, vaikka sota saattaa jättää loven Pirkanmaan kasvulukuihin. Kuinka suuren, se nähdään viimeistään syksyllä.

Venäjän aloittama sota on osoittanut, että talous voi toimia voimakkaana aseena. Moskovan pörssi on ollut kohta kolme viikkoa kiinni, ja ruplan arvo on romahtanut. Jos länsimaat lopettavat öljyn ja kaasun tuonnin Venäjältä, koko Venäjän talouden romahdus voi olla vain ajan kysymys.

Kolikon kääntöpuolena on se, miten Suomen taloudelle ja yrityksille käy pakotteiden vuoksi. Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan euroalue oli hyvää vauhtia elpymässä koronapandemiasta, mutta nyt kasvua täytyy arvioida uudessa valossa.

Vaikka Venäjä-pakotteet haittaavat monen pirkanmaalaisenkin yrityksen toimintaa, niille on vahva tuki. Kauppakamarin kyselyssä kukaan vastaajista ei kyseenalaistanut pakotteiden tarpeellisuutta.

Pakotteet ovat nyt ainoa oikea linja. Syksyllä jää nähtäväksi, kuinka suuren hinnan joudumme niistä maksamaan.