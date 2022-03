Hallitus esittelee todennäköisesti torstaina huoltovarmuuspakettinsa.

Tuntuuko kauppakassi maksavan nyt enemmän kuin aiemmin? Käsitys on oikea, mutta se on vasta esimakua tulevasta. Venäjän hyökkäyssota ei vielä kauppojen hinnoissa näy, sillä kauppa on sopinut niistä elintarviketeollisuuden kanssa jo viime syksynä. Sen jälkeen maatalouden kustannusongelmat ovat pahentuneet: energian, lannoitteiden ja rehun hinnat ovat nousseet.

Tilastokeskuksen mukaan elintarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa lähes neljä prosenttia. Tällaisia lukuja ei ole nähty seitsemään vuoteen. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) pelotteli ruokakassin hinnan kaksinkertaistumisella, mutta STT:n haastattelema Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jyrki Niemi ei tällaiseen usko. Hän pitäisi jo kymmentä prosenttia suurena nousuna: sekin toisi 3 000 euroa ansaitsevalle reilun 30 euron korotuksen ruokamenoihin kuukaudessa.

Kaikkein pienituloisimpien ajat kovenevat eniten. Jos ruokavalio koostuu jo entuudestaan halvoista hiilihydraateista ja tarjoustuotteista, millä alennat ruokamenoja?

Kuluttajien ostovoima supistuu, kun lähes kaikki menot kallistuvat. Korvaavia palkankorotuksia ei ole luvassa mistään.

Maataloudessa kärsijöitä ovat ennen kaikkea broilerin, kananmunien ja sianlihan tuottajat, jotka käyttävät viljasta valmistettua rehua. Viljan hinta ampaisi hyökkäyksen jälkeen, mikä kallistaa ostorehua. Sitä on tarvittu, kun viime kesän kuivuus jätti laarit normaalia vajaammaksi.

Tällaisena aikana ei löydy helpolla suomalaista, jonka mielestä tuottajat eivät tekisi elintärkeää työtä huolehtiessaan ruuan tuotannosta. Hallitus esitteleekin todennäköisesti torstaina huoltovarmuuspaketiksi ristityn tukipaketin. Keskustalaiset ministerit ovat puhuneet vähintään satojen miljoonien tarpeesta.

Maatalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo, että tuottajahintojen on seurattava kohonneita kustannuksia. Tähän tarvitaan niin valtion kuin markkinoiden eli kaupan ja teollisuuden kädenojennuksia.

Viljelijät saavat siis valtiolta tukia. Muilta elintarvikeketjun portailta ainakin toivotaan pidättyvyyttä hinnoitteluun ja nykyistä lyhyempiä ja nopeammin tarkistettavia toimitussopimuksia.

Viljelijöiden tuet puolestaan voivat olla joko avustuksia tai hätälainoja, erilaisia lainahuojennuksia kuten lyhennysvapaita tai korkoavustuksia, tai verojen alennuksia. Verojen osuus ruuan hinnasta on noin 45 prosenttia. Tukipaketin vaikutukset saisivat mieluusti ulottua kuluttajiin asti.