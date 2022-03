Koronavirukseen liittyviä uusia kuolemantapauksia on tullut runsaasti.

Suomi on 5,6 miljoonalla asukkaalla maailman 115. väkirikkain maa. Kun koronavirustartunnat suhteutetaan väkilukuun, olemme sijalla 88. Kuolemantapausten suhteellisen määrän tilastossa olemme 126:s.

Tartuntoja on ollut tai ainakin tilastoitu enemmän kuin väkilukumme antaisi olettaa, mutta taudin kuolettavuutta on pystytty torjumaan. Tämä johtuu ainakin terveydenhoidon hyvästä tasosta ja rokotuksista.

Siltikään emme ole onnistuneet täysin suojelemaan ikäihmisiä ja riskiryhmäläisiä eli ”heikoimpia ja haavoittuvimpiamme”, kuten hallitus pandemian alussa julisti komentaessaan yli 70-vuotiaat kotiarestiin. Koronaviruksen takia kuolleista 2 717 ihmisestä 84 prosenttia on ollut yli 70-vuotiaita. Virus on päässyt liian usein leviämään hoivakodeissa ja hoitoyksiköissä.

ALKUVUONNA virukseen liittyvien kuolemantapausten määrä on noussut hätkähdyttävästi, sillä vielä vuodenvaihteessa kuolleita oli alle 1 600. Vain 2,5 kuukaudessa määrä on noussut 1 153:lla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tilastoi kuoleman koronan aiheuttamaksi, jos potilas menehtyy 30 vuorokauden sisällä tartunnan toteamisesta. Kuolinsyy voi osalla olla muukin kuin covid-19-tauti.

Pikapuoliin päättäjiltä on perusteltua odottaa linjausta siitä, milloin riskiryhmäläiset tarvitsevat neljättä rokotusta. Ensimmäisinä rokotusvuorossa olleiden suoja alkaa heikentyä.

Sairaalahoidon kuormitus on edelleen korkea. Maanantaina potilaita oli 859. Pirkanmaan tilanne oli viime viikolla maan keskitasoa. Tehohoitoa tarvitsi vain muutama. Rokotukset siis toimivat, vaikka Pirkanmaalla on laahattu häntäpäässä kolmansien rokotusten ottamisessa. Yhtenä syynä on omikron-muunnos. Tartuntoja on ollut täällä niin paljon, että sairastuneet ovat joutuneet lykkäämään tehosterokotustaan – mutta vastaavasti saaneet tartunnasta suojaa.

ON MYÖS koronankieltäjiä, rokotusvastaisia ja pandemiaan väsähtäneitä, jotka viittaavat kintaalla koko virukselle. On eriskummallista ja haitallista, että kokoontumisia ja elinkeinotoiminnan harjoittamista rajoitettiin niin pitkään tällaisen niskuroinnin takia. Rajoituksista luovuttiin vasta pari viikkoa sitten, vaikka jo pitkään oli tiedossa, että vain murto-osa omikron-tartunnoista sairastutti vakavasti.

Venäjän hyökkäys tuuppasi pandemian taka-alalle. Nyt myös Suomeen tulleet Ukrainan sotapakolaiset pitäisi saada rokotusten piiriin. Olisi julmaa, jos kuolemanvaaraa paennut ihminen sairastuisi vakavaan tautimuotoon Suomessa. Ukrainalaisista vasta reilu kolmasosa on saanut kaksi rokotusta.