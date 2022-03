Auttajan on hyvä varmistaa, mikä apu on tarpeen ja miten avun saa oikeaan paikkaan.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on pakottanut miljoonat ihmiset hylkäämään kotinsa, ja Euroopassa on käynnissä nopeimmin kasvava pakolaisten liikehdintä sitten toisen maailmansodan.

Viime perjantaina Ukrainasta oli paennut jo 2,5 miljoonaa ihmistä. Ukrainan sisällä pakolaisia on jo ainakin kaksi miljoonaa. Vuoden 2014 tapahtumien jäljiltä maassa oli jo ennestään noin 1,5 miljoonaa pakolaista.

Valtaisa pakolaisten määrä on herättänyt suomalaisten auttamisen halun. Vaikka kaikki mahdollinen apu voi olla hyödyksi, on hyvä varmistaa, että apu on oikeanlaista ja että se kohdentuu oikeaan paikkaan.

Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski kertoo Aamulehden haastattelussa, että paras tapa auttaa Ukrainasta pakenevia ihmisiä ja maan sisäpuolella olevia pakolaisia on raha. Raha muuttuu tehokkaimmin avuksi paikan päällä.

Pakolaisten auttamiseksi tarvittavan tavaran ja muun avun määrä on valtava. Kaiken perille viemiseksi tarvitaan omat logistiikkaketjut ja varastot. Turhaa tavaraa ei sekaan tarvita.

Apua tarvitsevia pakolaisia on kolmenlaisia: Ukrainan sisällä apua tarvitsevat, rajan yli päässeet ja liikkeellä olevat ihmiset sekä he, jotka ovat jo päässeet turvaan. Kaikki tarvitsevat vähän erityyppistä apua.

Sotaan liittyy turvattomuus ja luottamuksen puute. Monet pakenemaan joutuneet ihmiset ovat nähneet ja kokeneet asioita, joita ihmisen ei elämänsä aikana pitäisi koskaan nähdä. Moni on traumatisoitunut.

On tärkeää, että sodan jaloista pakoon päässeelle ihmiselle luodaan mahdollisimman nopeasti turvallisuuden tunne: hänen ei enää tarvitse pelätä. Tärkeää on, että tarjolla on ruokaa, juomaa, lämpöä ja yösija.

Tärkeää on myös tarjota mahdollisimman nopeasti välineet ja keinot saada yhteys jälkeen jääneisiin omaisiin ja läheisiin. Huoli heistä on suuri.

Sotaa paenneen on päästävä mahdollisimman nopeasti käsiksi tavalliseen arkeen, kuten liikkumaan, käymään kaupassa, laittamaan ruokaa ja saattamaan lapsensa kouluun. On tärkeätä antaa tietoa siitä, mitä hänen on tehtävä arkeen kiinni päästäkseen. Apua tarvitaan myös viranomaisten kanssa asioimisessa.

Jotta apu kohdentuisi oikeaan paikkaan ja olisi oikeanlaista, on hyvä selvittää toimivin avun ketju. Tässä auttavat avustusjärjestöt. Niillä on paras kuva siitä, mitä apua tarvitaan, missä sitä tarvitaan ja miten sen saa perille.