Sodan umpisolmua on yritettävä avata – Venäjä on tehnyt selväksi, että luottamus on mennyt

Suomi ottaa ensimmäisen kontaktin Venäjään sen jälkeen, kun hyökkäys Ukrainaan alkoi.

Ei viivytellen, mutta harkiten. Näillä sanoilla presidentti Sauli Niinistö kommentoi torstaina sitä, miten Suomi etenee mahdollisessa puolustusliitto Naton jäsenhakemuksessa ja ylipäätään siinä, miten Suomi reagoi itänaapurin reilut kaksi viikkoa sitten aloittamaan, suurta hätää ja kaaosta aiheuttavaan hyökkäykseen Ukrainaan. Niinistö käy ensimmäisen keskustelun Vladimir Putinin kanssa Suomen aloitteesta perjantaina sen jälkeen, kun hyökkäyssota Ukrainassa alkoi. Niinistö kuvaili aloitteellisuutta sillä, että käytyään keskusteluja muiden Euroopan johtajien kanssa, se on Suomen velvoite. Sisältöä hän ei kommentoinut. Eikä keskustelun etukäteiseen avaamiseen ole syytä. Niinistö sanoi myös, että kontakti Kiinaan on odotettavissa pian. Kiinalla voi olla kokonaisuudessa suuri rooli. Niinistö painotti, että Suomen tulevien puolustusaskelien päätösvalta on eduskunnalla. Hän sanoi, että keskustelut puoluejohtajien kanssa olivat yhteneväiset. Kannanottoja on odotettavissa toivottavasti mahdollisimman pian.

Niinistön roolia niin sanottuna Putin-kuiskaajana on arvioitu ympäri maailmaa. Erityinen Putin-tuntija hän tuskin on, kuten presidentti on itsekin todennut, mutta hän on keskustellut Putinin kanssa verrattain paljon. Yksi puhelu tuskin tuo suurta lisävalaistusta tilanteeseen, mutta yhteydenpito ylipäätään on ainoa tapa pitää diplomatian rippeitä yllä. Jos viestiketjut katkeavat, jäljelle jää totaalinen epävarmuus. On toki muistettava, että samaan aikaan, kun keskusteluja käytiin ennen Venäjän hyökkäystä, sen joukot asemoivat itsensä Ukrainan rajoille. Mihin voi luottaa, on oleellinen kysymys. Venäjä on tehnyt selväksi, ettei mihinkään.

Venäjä ja Ukraina ovat neuvotelleet useita kertoja. Viimeksi torstaina maiden ulkoministerit keskustelivat siitä, miten sota saataisiin loppumaan. Läpimurtoa ei tapahtunut. Venäjä vaatii yhä Ukrainalta, että se laskisi aseensa ja epäisi tahtonsa liittyä Natoon. Ukraina ei tähän ainakaan suoraan suostu. Venäjän ensimmäinen hyökkäys ei onnistunut. Ukrainalaiset ovat puolustaneet itseään, EU on laittanut rivinsä suoriksi ja pakotteet kurittavat venäläisiä ennennäkemättömällä tavalla. Venäjä tekee kaikkensa, etteivät kansalaiset saa oikeaa tietoa hyökkäyksestä. On kuitenkin niin, että Ukrainan kansa kärsii kohtuuttomasti ja venäläiset joutuvat elämään johtajansa päätösten kanssa. Jossain vaiheessa se alkaa vaikuttaa ja vaikka Venäjän oppositio onkin tukahdutettu, liikehdinnän alku lienee vääjäämätöntä.