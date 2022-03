Huoltovarmuuden turvaaminen voi vaatia myös ilmastopoliittisia taka-askelia.

Jos tilaa omakotitaloon nyt 1 000 litraa talvilaadun lämmitysöljyä, lasku on yli 1 800 euroa. Hinta on noussut kuukauden takaisesta lähes 500 euroa. Henkilöauton tankillinen kallistui parikymppiä. Sähkösopimuksen uusijoilla on tyly tilanne: tyrkyllä on määräaikaista sopimusta vuodessa moninkertaistuneella kilowattituntihinnalla.

Ja nyt ollaan vasta tilanteessa, jossa Eurooppa ei ole uskaltanut katkaista Venäjän öljy- ja kaasutoimituksia. Hinnat ovat silti ampaisseet eikä loppua näy. Ja kuten aina, tämä tuntuu kansalaisen lompakossa sitä raskaammin, mitä pienemmät ovat tulot.

Suomessa kuluttajien ahdinkoa ei ole helpotettu kuin vaatimattomalla työmatkavähennyksen korotuksella. Monissa Euroopan maissa tuki on ollut avokätisempää. Osin sitä on etenkin eteläisissä jäsenmaissa kustannettu EU:n 750 miljardin euron elvytyspaketista saatujen tukien turvin. Suomi oli tämän paketin nettomaksaja.

EU:n huippukokous saattaa saada torstain ja perjantain huippukokoukseen esityksen uudesta suuresta tukipaketista energia- ja puolustushankkeisiin. Suomessa ja useassa muussa maksajaksi joutuvassa maassa suunnitelmaan on suhtauduttu nihkeästi. Edellisestä pandemiapaketistakin on edelleen nostamatta yli 200 miljardia lainoina annettavaa rahoitusta.

Energia kallistuu, kun sen saatavuus heikkenee. Huoltovarmuuden turvaaminen voi vaatia tilapäisiä ilmastopoliittisia taka-askelia, mikä tuntuu nyt tavallista pienemmältä synniltä. Lämpöä ja sähköä otetaan mistä pystytään.

Kolmostiellä eli valtatiellä 3 Tampereen pohjoispuolella autoileva saattaa pitkästä aikaa havaita köröttelevänsä turverekan perässä. Tarmokkaasti kuritettu kotimainen energialähde kokenee pakon edessä ripeän, joskin hetkellisen arvonnousun. Tampereen sähkölaitos oli linjannut luopuvansa turpeesta kokonaan jo ensi vuoden aikana, kun Naistenlahden 3. voimala valmistuu. Turpeesta piti tulla pelkkä varavoimalähde.

Turpeen käyttö on Suomessa laskenut kolmasosaan. Sen korvasi hake, josta osa on tuotu Venäjältä. Venäläinen energiapuu pitää nyt korvata joko kotimaisella puulla tai turpeella. Puu ei Suomesta lopu, vaikka energiakäyttö kasvaisi eikä hiilinielupuheilla ole nyt kaikupohjaa. MTK ehti jo keskiviikkona lausua, että Venäjän tuontipuu pystytään korvaamaan.

Paras kotimainen energiauutinen olisi kuitenkin se, että Olkiluodon kolmas yksikkö pystyisi siirtymään täyteen tuotantoon suunnitellusti heinäkuun lopussa. Kolmonen puolittaa yksin Suomen tuontisähkön tarpeen. Lisäksi tuulivoimatuotannon kasvu parantaa omavaraisuutta.