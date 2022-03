Pakolaisten mukana konfliktialueen terveysongelmat tulevat koko Euroopan kannettaviksi.

Siviilien tilanne Ukrainassa on synkistynyt entisestään viime päivien aikana. Evakuointi ja humanitaarisen avun antaminen on tällä hetkellä hyvin vaikeaa. Venäjä ei ole pitänyt kiinni neuvotteluissa sovituista tulitauoista, vaan se on jatkanut iskuja ukrainalaisille tarjottuihin pakoreitteihin.

Ukrainalaisten inhimillinen hätä on nyt valtava. Taisteluja käydään kaupungeissa, joissa on yhä paljon siviilejä.

YK:n mukaan Ukrainan sodassa on loukkaantunut jo yli 1 200 siviiliä. Kuolleita siviilejä on yli 400, ja heidän joukossaan on myös lapsia.

Olosuhteet Ukrainassa ovat sekasortoiset. Ihmiset ovat olleet useita päiviä vailla suojaa, sähköä, lämmitystä, puhdasta vettä ja ruokaa. Lisäksi lääkkeistä on kriisialueella kova pula, ja sairaaloiden happivarastot ovat ehtymässä. Samanaikaisesti Venäjä on kohdistanut hyökkäyksiään terveydenhuoltolaitoksiin.

Tampereen yliopiston epidemiologian professori Pekka Nuorti näkee, että ainekset terveyskriisiin ovat olemassa (Uutiset A4–5).

Epähygieeninen ja ahdas ympäristö on otollinen tautien leviämiselle. Terveysjärjestöjä huolettaa erityisesti korona-, polio-, HIV- ja tuberkuloositilanteen huonontuminen. Myös lastentaudit ja ripuli leviävät alueella.

Konfliktialueella tavallisetkin taudit voivat tappaa. Ihmisiä kuolee esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksiin, diabetekseen ja syöpään, kun hoitoa ja tarvittavaa lääkitystä ei voida järjestää. Useita vuosia konfliktin jaloissa asuneella iäkkäällä väestöllä tarve terveydenhoitoon voi olla jo valmiiksi korkea.

YK:n pakolaisjärjestön mukaan Ukrainan sotaa on paennut ulkomaille jo yli kaksi miljoonaa ihmistä. Heidän mukanaan terveyskriisi tulee koskettamaan koko Eurooppaa.

Ukrainassa vain joka kolmas kansalainen on täysin rokotettu koronavirusta vastaan. Siviilien joukkopako Venäjän hyökkäyksen jaloista voi synnyttää Euroopassa uusia koronatartuntapiikkejä. Terveysjärjestöt pelkäävät, että sota voi johtaa myös rajuihin polio- ja tuberkuloosiepidemioihin.

Ukrainasta saapuvat pakolaiset tarvitsevat paitsi kriittisten vammojen hoitoa myös rokotesuojan päivitystä ja kroonisten sairauksien hoidonarviointia, mielenterveyspalveluja unohtamatta. Tämä voi aiheuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen ruuhkautumista myös Suomessa.

Selvää on, että Ukrainan sodan seuraukset näkyvät pitkään koko Euroopan terveydessä.