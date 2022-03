Ukrainan sotapakolaiset: Nyt on aika olla vieraanvaraisempi kuin koskaan

Pitkäaikaisestakin elämisestä pitää tehdä ukrainalaisille niin parantavaa kuin vain voi.

Näky Ukrainasta sotaa pakenevista naisista ja lapsista hiljensi kovapäisimmätkin maahanmuuttokriitikot niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Edellisen, Syyrian sodasta johtuneen 2015 pakolaiskriisin aikana Eurooppaan pystytettiin muureja ja Suomessa vaadittiin rajoja kiinni.

Silloisen pakolaisaallon kulkijoihin oli selvästi vaikeampi suhtautua kuin nyt Venäjän raketti-iskuja ja tulitusta pakeneviin eurooppalaistaustaisiin sodan uhreihin.

Suomalaisen on mahdotonta olla tuntematta myötätuntoa hyökkääjän järjettömän vihan kärsijöiksi joutuneita siviilejä kohtaan. Karjalasta evakkoon lähteneitä omia kansalaisiamme elää vieläkin joukossamme.

Ukrainasta on joutunut, tai onnistunut, pakenemaan yli 1,7 miljoonaa ihmistä. Määrä voi kasvaa vielä miljoonia. Lähtijöiden lukumäärä on kiinni pitkälle Venäjän raakuuden asteesta. Millaisiin oloihin ja puutteeseen se murjoo ukrainalaiset? Jääkö turvallisten humanitaaristen evakuointikäytävien avaaminen tyhjäksi puheeksi, jota säestää venäläisten tulitus? Viikonlopun kokemukset olivat julmia.

Suoranainen äkillisen kuoleman tai vahingoittumisen vaara ei ole ainoa uhka. Jo pelkästään viikon loppupuolella luvattu Venäjältä saapuva pakkasaalto tietää kärsimystä koko Ukrainaan, mikäli Venäjä jatkaa maan energiahuollon murskaamista. Ruuasta tulee pulaa ja lääkkeet käyvät vähiin samaan aikaan kun siviilien vitsauksena on myös tauteja: koronavirus leviää ja tuberkuloosista varoitellaan.

Suomen kuuluu ottaa vastaan kaikki, jotka Ukrainasta omin voimin tai avustettuina, vaikkapa Tokeen liikenteen avustusbussilla maahan haluavat.

Viranomaisilla on edessä tilanne, ettei kaikkien maahantulijoiden taustoja voida selvittää, kun tuloreittejä on monta eivätkä kaikki tulijat päädy nopeasti rekistereihin. Tässä tilanteessa tämä murhe on mitätön.

EU-päätöksen mukaan Ukrainasta paenneet saavat vuoden tai korkeintaan kolmen vuoden tilapäisen, työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan kaikkialla EU:ssa. Oleskelulupa antaa lisäksi oikeuden terveydenhoitoon ja koulunkäyntiin.

Lämpimän vastaanoton lisäksi tulijoille pitäisi tarjota sellaiset palvelut, jotka auttaisivat asettumaan ja lievittämään traumoja: lapsille koulupolku, aikuisille kotiuttamista ja halukkaille töitä. Meidän pitää kaikin tavoin yrittää tehdä mahdollisesti pitkäaikaisestakin Suomessa elämisestä ukrainalaisille niin parantavaa kuin vain voi.

Maahanmuuttoviraston arvion mukaan Suomeen voisi tulla tuhansia sotaa pakenevia. Kaikille tilaa riittää.