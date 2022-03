Venäjän hyökkäys menee Suomessa luihin ja ytimiin, koska suomalaisten on helppo samastua Ukrainan kohtaloon. Vaihdamme mielessämme Ukrainan tilalle Suomen ja mietimme, miten itse pärjäisimme.

Kun Venäjä hyökkää Ukrainaan, karkeita yhtäläisyyksiä talvisotaamme on viljalti: sama vihollinen huomattavine miesylivoimineen, pienempi mutta taitava ja motivoitunut kotimaansa puolustaja, molotovincocktailit, viholliskulkueet vaikeuksissa talvikauden vaikeakulkuisessa maastossa. Ukrainan propagandakoneisto välittää kuvia sotaan lähtevistä kansalaisista: liikunnanopettajista, koodareista, bussikuskeista. Tutut naapurin miehet lähtevät rintamalle. Tämä kuvasto koskettaa asevelvollisten Suomessa jos missä.

On alkanut tihkua runsaasti viitteitä siitä, että Venäjän hyökkäyksiä hidastaa Ukrainan vastarinnan lisäksi muun muassa joukkojen huono taistelutahto, viestiyhteyksien kehnous, logistiikan toimimattomuus sekä kaluston rapistuneisuus korruption seurauksena. Venäjän joukkojen suojaamatonta radiopuhetta voi kuunnella suorana internetissä. Kenties salattuja radioyhteyksiä ei ole, koska upseeri on vetänyt radiopuhelinten määrärahat omiin taskuihinsa jo vuosia sitten. Kuvissa näkyy miljoonien hintaisia asejärjestelmiä hylättyinä, koska huoltamattomat pyörät eivät kestä. Venäläissotilaiden kuivamuonissa näkyy parasta ennen -päiväyksiä vuodelta 2014.

Sodan sumu on sankka. Huomiota herättää, että sosiaalisessa mediassa on tuhansittain kuvia Venäjän tuhotuista joukoista ja humoristisia videoita, joissa Venäjän sotilas häviää taistelun ukrainalaista kaupan ovea vastaan, mutta tuskin mitään Ukrainan puolustusvoimien joukoista. Ukraina toteuttaa informaatio-operaatiotaan erittäin taitavasti ja kansansa tuella.

Sumusta huolimatta on herännyt kysymys, onko Venäjän armeija sittenkin enimmäkseen vain kulissi. Mitä jos se onkin yhtä laadukasta kuin neuvostoliittolainen suklaa? Pystyykö se muuhun kuin pommittamaan siviilejä, kuten se on aiemminkin tavannut tehdä?

Neuvostovitsit ovat kokeneet renessanssin, kun ne on huomattu kipeän ajankohtaisiksi. Venäjällä on suuri ja moderni armeija. Kuitenkaan se suuri armeija ei ole moderni, ja se moderni armeija ei ole suuri.

Kodeissa mietitään nyt, miten omat puolustusvoimamme ja siviiliyhteiskuntamme toimisivat samassa tilanteessa. Suomen puolustusvoimat on rakentanut kykyä torjua myös perinteisiä hyökkäyksiä kymmeniä vuosia, sotilaallinen kykymme on Euroopan suurimpia ja aseemme moderneja, meillä on paikallispuolustuksen kyvyt, reservi ja puolustustahto. Tämän tiesimme, ja Venäjän hyökkäys on nyt pyyhkinyt kirkkaiksi myös seuraavat tosiasiat: Vain omaan puolustusvoimaan voi luottaa. Avun saanti muilta mailta on varmistettava ajoissa. Diktaattorit pysyvät vallassa vain, jos kansa ei saa tietoa ja vapaa tiedonvälitys ei toimi.

Raakalaisuutta vastaan puheet, tuomitsemiset ja julkilausumat ovat todella vain sanoja paperilla. Lännen yhtenäiset vastatoimet ovat osoittaneet, että mikä tahansa on mahdollista, kun tahtoa on. Ikävä kyllä tahtoa näyttää riittävän aina vain niin kauan, kun julmuuksista on kokemusta riittävän läheltä riittävän lyhyen ajan sisältä. Eurooppalaiset poliitikot ovat olleet vailla sukupolvensa kokemusta sodista. Venäjän pettäessä lupauksiaan he ovat olleet Garri Kasparovin sanoin kasvissyöjiä pihviravintolassa ihmettelemässä, miksi listalla ei ole salaatteja.

Kirjoittaja on Aamulehden vastaava päätoimittaja.