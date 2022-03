Myös Suomi ja Ruotsi joutuvat asemoimaan itsensä uusiksi Venäjän hyökkäyksen vuoksi.

Euroopan turvallisuus on nyt suuressa myllerryksessä, ei pelkästään Venäjän hyökkäyksen vuoksi vaan myös Länsi-Euroopan maiden kannalta.

Kylmän sodan jälkeinen aika on päättynyt, ja uusi aika on alkamassa. Muutokset Euroopan turvallisuuspoliittisissa linjoissa voivat olla nyt nopeita ja myös radikaaleja.

Venäjän hyökkäys on jo tehnyt korvaamatonta vahinkoa vanhoille turvallisuusrakenteille. Omaa asemaansa pohtii nyt Ukrainan lisäksi koko Euroopan unioni, sen jäsenmaista erityisesti Saksa sekä Natoon kuulumattomat Suomi ja Ruotsi. Venäjän naapurimaista ainakin Virossa, Latviassa ja Liettuassa pohditaan nyt kiivaasti, mitä uusi järjestys tuo tullessaan.

Eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen muutokset riippuvat osin Venäjän hyökkäyksen lopputuloksesta. Edelleen on mahdotonta arvioida, mihin sota päättyy, aselepoon, rauhansopimukseen, miehitykseen vai jäätyneeseen konfliktiin.

Joka tapauksessa on päivänselvää, että Venäjä on ajanut itsensä nurkkaan. Se on eristetty muusta Euroopasta, ja valtavat sanktiot ovat raunioittamassa sen talouden.

Avoimia kysymyksiä on paljon ilmassa. Venäjällä ei kansainvälisessä yhteisössä ole juuri ystäviä kuten YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaäänestys paljasti. Emme silti tiedä vielä, mikä esimerkiksi Kiinan rooli on suhteessa Venäjään, kun Ukrainan sota joskus päättyy.

Se on selvää, että Suomi ja Ruotsi joutuvat asemoimaan itsensä Euroopassa uudelleen. Geopolitiikan realiteetit ovat väistämättömiä. Suomi ja Ruotsi kuuluvat Venäjän lähinaapurustoon, Suomi myös pitkän yhteisen maarajansa takia, Ruotsi Itämeren kautta.

On varmaa, että sekä Suomen että Ruotsin turvallisuuspolitiikan kulisseissa tilannetta pohditaan nyt haudanvakavasti. Onko Suomen ja Ruotsin turvallisuuspoliittinen tulevaisuus kytketty toisiinsa vai ei, siitä ollaan kahta mieltä. Ja jos ne ovat kytköksissä, kummalla on aloite?

Länsi-Eurooppa on valinnut selkeästi puolensa Ukrainan sodassa. Euroopan Unioni on seissyt vakaasti yhteisessä rintamassa Ukrainan puolella ja toimittanut julman hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle maalle myös aseapua.

Rautaesirippu on laskeutumassa Itä- ja Länsi-Euroopan väliin vuosikymmenten rauhanajan jälkeen. Mihin kohtaan Euroopan rajalinjoja tuo esirippu laskeutuu ja milloin?

Sitä ei tiedä vielä Venäjä, ei Ukraina, ei EU eikä Suomi. Joka tapauksessa suuri muutos on alkanut. Sen lopputulos on vielä hämärän peitossa.