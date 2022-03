Venäjän armeija on piinannut Ukrainaa nyt viikon. Pahin lienee silti vielä edessä.

Surmattuja ukrainalaisia siviilejä, naisia ja lapsia, ohjusiskuilla räjäytettyjä asuinrakennuksia. Ja edessä mahdollisesti vielä järkyttävän julma siviilien tuho kaupunkisodassa. Valtava pakolaisvirta.

Siinä sellaista kärsimystä, että jos aikanaan voidaan sanoa Suomen valtion, yritysten ja kansalaisten selvinneen pelkästään rahallisin menetyksin Venäjän hulluuden uhasta, voi sanoa, että vähällä päästiin, vaikka laskun suuruutta ei edes osaa kuvitella.

Päivänselvää on, että koronapandemian kaksi vuotta jäävät kokonaiskustannuksiltaan pieniksi verrattuna nyt odottaviin. Työttömyyden kasvun pelko on suuri, sillä Venäjän kaupan katkeaminen ja pakotteet koskevat useaa sataa suomalaista vientiyritystä. Tilannetta pahentaa kovan inflaation mahdollisuus, josta ensimmäiset merkit on jo nähty.

Pirkanmaalaisyrityksistä ehkä karuin kohtalo on tähän asti ollut Nokian Renkailla: sen pörssiarvo puolittui viikossa sodan alettua, kun arvosta katosi jo tiistai-iltaan mennessä 1,5 miljardia euroa. Keskiviikkona kurssilasku jatkui aamupäivällä kovana, mutta pörssin sulkeutuessa kurssi oli palautunut hieman tiistai-iltaa korkeammalle tasolle.

Pienen ja korkealaatuisen rengasvalmistajan pitäisi nopeasti pystyä ratkaisemaan, miten korvata 80 prosenttia henkilöautorenkaiden tuotannostaan, jos Pietarin lähellä sijaitseva tehdas ajautuu mahdottomaan tilanteeseen. Tuotantoa oli ehditty jo viime kesänä päättää siirtää Seuloskoista Suomeen ja Yhdysvaltoihin, mutta miten korvaava kapasiteetti riittää?

Tampereella toimivista yrityksistä Metso Outotec kertoi keskiviikkona keskeyttävänsä toimitukset Venäjälle, jonka osuus yhtiön kokonaismyynnistä oli 10 prosenttia vuonna 2021. Koneiden ja laitteiden osuus Venäjän-viennistä on toiseksi suurin.

Suomessa suurista valtio-omisteisista yrityksistä kärsivät etenkin öljy-yhtiö Neste, joka suunnalla vastaiskuja kokeva Fortum ja strategiansa ainakin väliaikaisesti kadottanut Finnair. Lentoyhtiö joutui valtion tukirahoitukseen jo pandemian aikana.

Oma kallis lukunsa on venäläisen tuontienergian korvaaminen: Suomen energiantuonnista kaksi kolmasosaa on Venäjältä. Myös Tampereen Sähkölaitos on jo varautunut esimerkiksi maakaasun tuonnin loppumiseen, mutta ei jatkuvasti kallistuvan öljynkään käyttö halvaksi tule: raakaöljyn tynnyrihinta on noussut 110 euron lähelle, ja hinta voi nousta jopa 135 euroon. Tämä tarkoittaisi bensiinille kolmen euron litrahintaa, mikäli valtio ei katso voivansa alentaa liikennepolttonesteiden veroa. Ehkä energiaverotusta olisi syytä nyt yleisemminkin väliaikaisesti laskea.