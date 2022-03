Jokaisen kansalaisen ja poliitikon pitää viimeistään nyt ymmärtää kuinka vaarallista totuuden vääristely on. Kun ote lipeää totuudesta, mitä vain voi tapahtua.

Venäjän hyökkäystä Ukrainaan perustellaan oudolla tarinalla maan natsijohdosta ja heidän suorittamastaan kansanmurhasta. Venäjä on Ukrainassa tarinansa mukaan tekemässä kansalaistensa pelastusoperaatiota.

Natsit Ukrainassa ovat samaa sukua Donald Trumpin tarinalle Yhdysvaltojen vaalien epärehellisyydestä.

Hybridivaikuttamisen, ”fake newsin” ja suoranaisen roskan levittämisen marjoja poimitaan nyt, kun hullut ja tietämättömät ovat saaneet aseet kouraansa. Viholliskuvan maalaaminen mitä pöyristyttävimmillä väitteillä on tuttua jo vuosituhanten takaa. Suomessa uskomattomat väitteet toisista ihmisistä johtivat sata vuotta sitten sisällissotaan.

Nyt Venäjä perustelee erikoisen tarinan avulla omaa hyökkäyssotaansa kansalaisilleen. Emme ole länsimaissa sen viattomampia, fiksumpia tai suojassa vaikuttamiselta. Siitä ei ole kuin vuosi kun samanlainen näytelmä oli johtaa demokraattisen maan kongressin tuhoon. Yhdysvallat ei ole vieläkään toipunut. Erikoisten väitteiden levittäminen jatkuu yhä.

Internet-aikana harhaisilla teorioilla ja tarinoilla on kiihotettu kansalaisia ennennäkemättömän paljon. Osa kansalaisista on alttiimpia vaikutukselle kuin toiset. Myös lievempi totuuden vääristely omien tarkoitusperien ajamiseksi on someaikana yhä helpompaa. Samanmieliset löytävät omat kuplansa ja verkkokeskusteluissa voi helposti tulla siihen johtopäätökseen, että muutkin ovat asiasta samaa mieltä, vaikka samanmielisiä olisi vain kourallinen.

Nykyajan suurin ongelma on, että kansalaiset haluavat yksinkertaisia vastauksia yhä monimutkaisempiin kysymyksiin. Tällaisia voivat olla vaikkapa ilmastonmuutokseen, maahanmuuttoon tai tietoverkkoihin liittyvät kysymykset. Helppoja totuuksia ei kuitenkaan ole. Asioiden ja ihmisten riippuvuussuhteet ovat suurissa kysymyksissä hyvin monimutkaisia.

On syytä epäillä, että myös itse Vladimir Putin on eristäytynyt viime vuosiksi omaan kuplaansa eikä ole täysin perillä siitä, mitä maailmassa tapahtuu tai mitä siellä ajatellaan. Harhaiset kansalaiset voivat saada vahinkoa aikaan, mutta harhaiset johtajat ovat todella vaarallisia.

Asia on syytä muistaa ihan jokapäiväisessä puheessa. Totuutta ei kannata lähteä vääristelemään tai tulkitsemaan tavalla, joka tuntuu liian yksinkertaiselta tai uskomattomalta. Huhuja ei pidä levittää. Erityisesti nyt jokaisen kansalaisen ja poliitikon pitää se muistaa.

Kun ote lipeää totuudesta, mitä vain voi tapahtua.