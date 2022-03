Maailma on muuttunut parissa päivässä sen lisäksi, että se on muuttunut rajusti jo pitkään

Ukrainan epäinhimillisen ja perusteettoman sodan rinnalla maailmaa ravistelevat edelleen koronaviruksen aiheuttama pandemia ja ilmastonmuutoksen eteneminen. Tilanteen akuutin ratkaisun on keskityttävä tietenkin Ukrainaan, mutta kahta muuta ei sovi unohtaa. Elämme Euroopassakin siis hyvin poikkeuksellista aikaa.

Suomessa perhe- ja peruspalveluministeri Aki Linden (sd.) muistutti tiistaina, että 12–69-vuotiaiden kolmannet rokotteet laahaavat alle 50 prosentissa. Sairaaloissa oli 727 potilasta, joista 35 tehohoidossa. Määrä on pysynyt samantasoisena ja korkeana jo pitkään. Samaa sanoi Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä sairaanhoitopiirin osalta.

1. maaliskuuta ravintolarajoitukset poistuivat koko maasta. Linden muistutti, että sairaalahoidon tarve Tanskassa saman päätökseen jälkeen lähes kaksinkertaistui helmikuussa. Ensiarvoiseksi nousee enemmän kuin koskaan yksilön vastuu. Tulevaisuus näyttää taas sumuiselta.

Hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi tuoreimman raporttinsa maanantaina. Toimilla on kiire, ja paneelin viesti on, että muutos on välitön uhka ihmisten hyvinvoinnille koko planeetalla.

Kansainvälisesti arvioidussa raportissa sanotaan, että erittäin haavoittuvissa olosuhteissa asuu nyt yli kolme miljardia ihmistä. Tiettyjen lämpötilojen jälkeen muutokseen sopeutuminen ei ole kaikille lajeille enää mahdollista. Ilmastonmuutos on tunnustettu laajasti tiedeyhteisössä pitkään. Kaikista kolmesta tämän hetken kriisistä se on tutkituin ja siihen reagointiin on niin sanotut helpoimmat avaimet olemassa.

Uutiset tuntuvat synkiltä, ja niitä ne ovat. Taistelua demokratiasta, terveydestä ja maapallon tulevaisuudesta käydään laajasti. Globaali yhteisöllisyys on noussut ennenkuulumattomaan asemaan koronan myötä, ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja viimeisimpänä Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan. Tilanteen tekee vaikeaksi ymmärtää se, että kahdessa ensimmäisessä Venäjä on ollut yhteisön osa, viimeisessä sodan aloittanut osapuoli, kansainvälisen yhteisön nykyinen hylkiö.

Venäjän toimia Ukrainassa ei voi mitenkään hyväksyä. Se rikkoo kaikkia kansainvälisiä sopimuksia ja aiheuttaa äärimmäistä humanitaarista kriisiä. Päättäjiltä vaaditaan suurta ratkaisukeskeisyyttä nyt, kun maailma on muuttunut muutamassa päivässä perusteellisesti. Jokainen kriisi pitää ratkaista – lähtökohtaisesti yhteistyöllä, vaikka se nyt tuntuukin mahdottomalta.